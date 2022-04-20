Матери пропавшего матроса "Москвы" говорят, что сын – жив, но он до сих пор ей не позвонил

Когда украинские войска потопили крейсер "Москва" там находились 510 членов экипажа. Россия говорит, что ни одного погибшего не было, однако многие матросы до сих пор являются "пропавшими без вести".

Одним из таких является 21-летний Сергей Грудинин из Амурской области. Его мать 19 апреля рассказала журналистам, как цинично ей врут. И это касается не только министерства "обороны" России. Ведь она также звонила в командование корабля, которое, в отличие от матросов, действительно спаслось.

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Сначала говорили, что "остался на корабле"

Тамара Грудинина говорит, что сначала отправила смс с данными сына замкомандира потопленного корабля Павлу Вакуле. Тот ей позвонил и сказал: "Ваш сын остался на корабле". То есть моряк намекнул, что война ее Сергея против народа Украины завершилась на дне моря.

Я спросила: "Как же так? Мы же доверили вам сына своего. Как вы так могли?". Он говорит: "Виноват. Он не один, их там много",

– вспоминает разговор женщина.

Потом ей якобы позвонил именно бывший командир сына. Он рассказал, что моряков выводили "цепочкой", которая оборвалась. Мол, именно поэтому несколько человек просто "пропали".

Цинично врут матери моряка

Позже тот же командир матроса Грудинина начал говорить разбитой женщине еще более фантастические вещи. Он убеждал, что у парня был большой шанс спастись.

"Ну есть надежда. 80%". Затем он сказал: 99%. Как-то так неуверенно говорил. Они с нами разговаривают, знаете, будто "да что вы нам здесь какие-то сопли разводите?"

– рассказывает мать матроса.

Также ей начали говорить другую информацию на горячей линии военного министерства России. Там вообще убеждали, что сын-срочник "жив, здоров и скоро позвонит". Однако он так и не звонил.

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