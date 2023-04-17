Матери представителя ЛГБТ-сообщества, сейчас защищающего Украину, угрожают

Матери Павла Лагойды поступают от неизвестных. Он является представителем ЛГБТ-сообщества, пока мужчина защищает Украину на фронте.

Об этом военный написал на своей странице в инстаграме. По его словам, злоумышленники связывают свои действия с Павлом.

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Угрозы родным военного

"Мне звонила мама, сказала, что ей звонил какой-то неизвестный номер с угрозами, что сожжет дом, если я не перестану заниматься тем, чем занимаюсь и чтобы не позорил ВСУ!", – написал боец.

Также Лагойда рассказал, что неизвестные приезжали под дом, где живет его семья, и фотографировало его. Это заметила мать защитника и выпустила испугавшую водителя собаку.

"Сказать, что я переживаю за ее безопасность - это ничего не сказать! Мама будет обращаться в полицию и писать заявление", – добавил военный.

"Прямая работа на Россию"

На это отреагировало объединение "Украинские ЛГБТ военные за равные права". Там призывают соответствующие украинские службы принять меры в отношении тех, кто угрожает родным украинского военного.

Там подчеркнули, что нападения и угрозы родным военных из-за их активистской правозащитной деятельности в гражданской жизни – обременительное обстоятельство и без того тяжкого преступления. В организации также акцентировали, что это "прямая работа на Россию или следует ее агентуры".

"Любые нападения на активистов, создающих позитивный имидж развития демократии в Украине за рубежом (о Павле недавно писало издание The Economist), их дискриминация, угрозы и унижения, являются российскими диверсиями и подрывной деятельностью против государства Украины, ее народа во время войне", – говорится в заявлении организации.

Что известно о военном