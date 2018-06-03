Матери Сенцова и Кольченко записали совместное обращение к Порошенко: видео

Матери политзаключенных – режиссера Олега Сенцова и крымского анархиста Александра Кольченко – впервые встретились и записали просьбу к президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

У Порошенко женщины просят о скорейшем содействии в освобождении сыновей.

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"Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Сын мой уже пошел на крайнюю меру – голодовку. Хотя до этого он говорил что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме", – говорится в обращении.

При этом к российскому президенту Владимиру Путину записывать обращение женщины не стали. Они считают, что их сыновья не одобрили бы такой шаг.

Видеообращение к Порошенко:

Напомним, 2 июня по всему миру проходят акции в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.



Украинский режиссер Олег Сенцов уже три недели голодает в российской колонии в Лабытнанги. Его состояние здоровья значительно ухудшилось – похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.