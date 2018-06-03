Матері Сенцова та Кольченка записали спільне звернення до Порошенка: відео

Матері політв'язнів – режисера Олега Сенцова та кримського анархіста Олександра Кольченка – вперше зустрілися та записали прохання до президента Петра Порошенка.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

У Порошенка жінки просять про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

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"Пан Порошенко, до вас звертаються матері ваших громадян, які сидять в російських в'язницях. Дуже вас просимо, допоможіть! Син мій вже пішов на крайній захід – на голодування. Хоча до цього він говорив що цього робити не можна. Вся надія на те, що ви не кинете наших дітей в цій в'язниці", – мовиться у звернені.

При цьому до російського президента Володимира Путіна записувати звернення жінки не стали. Вони вважають, що їхні сини не схвалили б такого кроку.

Відеозвернення до Порошенка:

Нагадаємо, 2 червня по всьому світу відбуваються акції на підтримку незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.



Український режисер Олег Сенцов вже три тижні голодує у російській колонії у Лабитнангі. Його стан здоров'я значно погіршився – схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.