Матері Сенцова та Кольченка записали спільне звернення до Порошенка: відео
Матері політв'язнів – режисера Олега Сенцова та кримського анархіста Олександра Кольченка – вперше зустрілися та записали прохання до президента Петра Порошенка.
Про це повідомляють "Крим.Реалії".
У Порошенка жінки просять про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.
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"Пан Порошенко, до вас звертаються матері ваших громадян, які сидять в російських в'язницях. Дуже вас просимо, допоможіть! Син мій вже пішов на крайній захід – на голодування. Хоча до цього він говорив що цього робити не можна. Вся надія на те, що ви не кинете наших дітей в цій в'язниці", – мовиться у звернені.
При цьому до російського президента Володимира Путіна записувати звернення жінки не стали. Вони вважають, що їхні сини не схвалили б такого кроку.
Відеозвернення до Порошенка:
Нагадаємо, 2 червня по всьому світу відбуваються акції на підтримку незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.
Український режисер Олег Сенцов вже три тижні голодує у російській колонії у Лабитнангі. Його стан здоров'я значно погіршився – схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.