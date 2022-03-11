Материал для Гааги: жуткое видео обстрелов Мариуполя

Террористы из России продолжают равнять Мариуполь с землей. В ночь на 11 марта они снова обстреливали жилые районы города.

Оккупанты били по мирным жителям, которые им ничем не угрожают, из систем залпового огня. Обстрелы происходили каждые пол часа.

Важно Мы будем защищать Мариуполь, других вариантов нет, – советник главы МВД

Ночной обстрел рашистами жилых кварталов Мариуполя. Системы залпового огня запускали каждые пол часа. Материалы для Гааги,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео с обстрелами Мариуполя:

Отметим, в Мариуполе происходит настоящий геноцид украинцев. Люди неделями сидят в подвалах без еды и воды, а россияне не пропускают к ним гуманитарную помощь. Украинские власти ежедневно договариваются о "зеленых коридорах" в город, однако террористы их обстреливают.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте телеграм 24 канала, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

К теме смотрите видео, как Мариуполь выглядит после удара: