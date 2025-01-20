Однако, из-за вероятного отсутствия документов политика не пропустили на событие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

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Почему Матеуш Моравецкий не попал на митинг

По данным издания, экс-премьер Польши пытался подтвердить свою личность с помощью Википедии. Однако, правоохранителей это не устроило и они не пропустили Моравецкого на митинг. Журналистам удалось зафиксировать инцидент.

Матеуш Моравецкий пытается попасть на митинг: видео FREEDOMNEWS.TV

Напомним, что 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Тысячи американцев уже собрались возле главного стадиона города Capital One Arena, чтобы увидеть трансляцию события.

Заметим, что из-за аномального холода церемонию и присягу перенесли в Капитолий. Однако, трансляция будет происходить на стадионе.

Некоторые люди еще с ночи занимали очередь, чтобы присутствовать во время инаугурации Дональда Трампа и увидеть процесс принятия присяги. Сейчас большинство улиц Вашингтона перекрыты.