МАУ прекратит полеты в Таиланд, рейсы в ОАЭ под вопросом

Авиакомпания МАУ может в ближайшее время закрыть рейсы в Бангкок, а перелеты в Дубай остаются под вопросом. Это обусловлено тем, что самолетам МАУ приходится облетать Иран после того как там был сбит самолет украинской авиакомпании.

Об этом в интервью LB рассказал президент МАУ Евгений Дыхне. Он уточнил, что полет в столицу ОАЭ через территорию Ирана занимал ранее 5,5 часа и 6 часов в обратном направлении. Теперь на это потребуется чуть больше 8 часов, поскольку самолетам нужно будет делать дозаправку.

Читайте также: Президент МАУ рассказал, как Коломойский отреагировал на катастрофу самолета в Иране

Отвечая на вопрос, будут ли отменять в ближайшее время рейсы в Дубай из-за того, что облетать Персидский залив экономически невыгодно, Дыхне сказал: "Дубай – под вопросом. Как его выполнять, каким воздушным судном? Мы "девятисоткой" (Boeing 737-900), самой тяжелой, не долетаем туда без посадки. Сейчас сесть можно в Ларнаке или в Анталии на дозаправку. Варианты есть, если мы найдем их целесообразными. Нам же еще нужно конкурировать с теми, кто не облетает этот район".

Бангкок, наверное, мы закроем. Сейчас мы летаем туда уже в убыток. Просто вывозим пассажиров, купивших заранее билеты. Сейчас сезон отдыха, и мы просто должны довыполнить обязательства перед массовым туризмом. После этого периода это направление мы закроем,

– рассказал президент МАУ.

Относительно полетов из Киева в Пекин, то, по словам Дыхне, возобновление рейсов в столицу Китая возможно "только в случае, если мы вернемся когда к первоначальному маршруту" (то есть через территорию России).

"Плюс 3 часа на круге, слишком много горючего тратилось на облет. В тех ценовых категориях, в которых обслуживается этот рейс, мы не могли выполнять дальше. Его надо было закрывать значительно раньше", – сказал глава МАУ.

Читайте также: В Иране арестовали подозреваемых в сбитии самолета МАУ

Что касается восстановления рейсов в Тегеран, Дыхне категорически заявил, что сейчас такие варианты даже не рассматриваются.

Коротко о катастрофе самолета МАУ в Иране

Самолет МАУ разбился близ Тегерана 8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев, 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета, однако впоследствии официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ.

Ответственность за сбивание самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Командующий КСИР извинился за содеянное.

СБУ расследует катастрофу самолета за 3 статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, умышленное убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе. Ожидается компенсация и от иранской стороны.



Основные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала