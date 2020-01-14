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      МАУ прекратит полеты в Таиланд, рейсы в ОАЭ под вопросом

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      Самолеты МАУ не будут летать в Таиланд / itc.ua

      Авиакомпания МАУ может в ближайшее время закрыть рейсы в Бангкок, а перелеты в Дубай остаются под вопросом. Это обусловлено тем, что самолетам МАУ приходится облетать Иран после того как там был сбит самолет украинской авиакомпании.

      Об этом в интервью LB рассказал президент МАУ Евгений Дыхне. Он уточнил, что полет в столицу ОАЭ через территорию Ирана занимал ранее 5,5 часа и 6 часов в обратном направлении. Теперь на это потребуется чуть больше 8 часов, поскольку самолетам нужно будет делать дозаправку.

      Читайте также: Президент МАУ рассказал, как Коломойский отреагировал на катастрофу самолета в Иране

      Отвечая на вопрос, будут ли отменять в ближайшее время рейсы в Дубай из-за того, что облетать Персидский залив экономически невыгодно, Дыхне сказал: "Дубай – под вопросом. Как его выполнять, каким воздушным судном? Мы "девятисоткой" (Boeing 737-900), самой тяжелой, не долетаем туда без посадки. Сейчас сесть можно в Ларнаке или в Анталии на дозаправку. Варианты есть, если мы найдем их целесообразными. Нам же еще нужно конкурировать с теми, кто не облетает этот район".

      Бангкок, наверное, мы закроем. Сейчас мы летаем туда уже в убыток. Просто вывозим пассажиров, купивших заранее билеты. Сейчас сезон отдыха, и мы просто должны довыполнить обязательства перед массовым туризмом. После этого периода это направление мы закроем,
      – рассказал президент МАУ.

      Относительно полетов из Киева в Пекин, то, по словам Дыхне, возобновление рейсов в столицу Китая возможно "только в случае, если мы вернемся когда к первоначальному маршруту" (то есть через территорию России).

      "Плюс 3 часа на круге, слишком много горючего тратилось на облет. В тех ценовых категориях, в которых обслуживается этот рейс, мы не могли выполнять дальше. Его надо было закрывать значительно раньше", – сказал глава МАУ.

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      Что касается восстановления рейсов в Тегеран, Дыхне категорически заявил, что сейчас такие варианты даже не рассматриваются.

      Коротко о катастрофе самолета МАУ в Иране

      • Самолет МАУ разбился близ Тегерана 8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев.
      • Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев, 9 членов экипажа и 2 пассажирки.
      • Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета, однако впоследствии официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ.
      • Ответственность за сбивание самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Командующий КСИР извинился за содеянное.
      • СБУ расследует катастрофу самолета за 3 статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, умышленное убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества.
      • Украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе. Ожидается компенсация и от иранской стороны.

      головне пр о катастрофу літака МАУ в Ірані що відомо інфографіка 24 канал
      Основные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Китай Иран Путешествия ОАЭ Таиланд
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