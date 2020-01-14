МАУ припинить польоти в Таїланд: що буде з рейсами в ОАЕ

Авіакомпанія МАУ може найближчим часом закрити рейси до Бангкока, а перельоти в Дубай залишаються під питанням. Це зумовлено тим, що літакам МАУ доводиться облітати Іран після того як там був збитий літак української авіакомпанії.

Про це в інтерв'ю LB розповів президент МАУ Євген Дихне. Він уточнив, що політ до столиці ОАЕ через територію Ірану займав раніше 5,5 години і 6 годин у зворотному напрямку. Тепер на це буде потрібно трохи більше 8 годин, оскільки літакам потрібно буде робити дозаправку.

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Відповідаючи на питання, чи скасовуватимуть найближчим часом рейси в Дубай через те, що облітати Перську затоку економічно невигідно, Дихне сказав: "Дубай – під питанням. Як його виконувати, яким повітряним судном? Ми "дев’ятисоткою" ( Boeing 737-900), найважчою, не долітають туди без посадки. Зараз сісти можна в Ларнаці або в Анталії на дозаправку. Варіанти є, якщо ми знайдемо їх доцільними. Нам же ще потрібно конкурувати з тими, хто не облітає цей район".

Бангкок, напевно, ми закриємо. Зараз ми літаємо туди вже в збиток. Просто вивозимо пасажирів, які купили заздалегідь квитки. Зараз сезон відпочинку, і ми просто повинні довиконати зобов'язання перед масовим туризмом. Після цього періоду цей напрямок ми закриємо,

– розповів президент МАУ.

Щодо польотів з Києва до Пекіна, то, за словами Дихне, відновлення рейсів до столиці Китаю можливо "тільки в разі, якщо ми повернемося колись до первісного маршруту" (тобто через територію Росії).

"Плюс 3 години на колі, занадто багато пального витрачалося на обліт. У тих цінових категоріях, в яких обслуговується цей рейс, ми не могли його виконувати далі. Його треба було закривати значно раніше", – сказав глава МАУ.

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Щодо відновлення рейсів до Тегерана, Дихне категорично заявив, що зараз такі варіанти навіть не розглядаються.

Коротко про катастрофу літака МАУ в Ірані

Літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 грудня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва.

Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.

Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака, проте згодом офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ.

Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Командувач КВІР вибачився за скоєне.

СБУ розслідує катастрофу літака за 3 статтями: порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, умисне вбивство, умисне знищення або пошкодження майна.

Український уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі. Очікується компенсація і від іранської сторони.



Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу