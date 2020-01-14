МАУ припинить польоти в Таїланд: що буде з рейсами в ОАЕ
Авіакомпанія МАУ може найближчим часом закрити рейси до Бангкока, а перельоти в Дубай залишаються під питанням. Це зумовлено тим, що літакам МАУ доводиться облітати Іран після того як там був збитий літак української авіакомпанії.
Про це в інтерв'ю LB розповів президент МАУ Євген Дихне. Він уточнив, що політ до столиці ОАЕ через територію Ірану займав раніше 5,5 години і 6 годин у зворотному напрямку. Тепер на це буде потрібно трохи більше 8 годин, оскільки літакам потрібно буде робити дозаправку.
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Відповідаючи на питання, чи скасовуватимуть найближчим часом рейси в Дубай через те, що облітати Перську затоку економічно невигідно, Дихне сказав: "Дубай – під питанням. Як його виконувати, яким повітряним судном? Ми "дев’ятисоткою" ( Boeing 737-900), найважчою, не долітають туди без посадки. Зараз сісти можна в Ларнаці або в Анталії на дозаправку. Варіанти є, якщо ми знайдемо їх доцільними. Нам же ще потрібно конкурувати з тими, хто не облітає цей район".
Бангкок, напевно, ми закриємо. Зараз ми літаємо туди вже в збиток. Просто вивозимо пасажирів, які купили заздалегідь квитки. Зараз сезон відпочинку, і ми просто повинні довиконати зобов'язання перед масовим туризмом. Після цього періоду цей напрямок ми закриємо,
– розповів президент МАУ.
Щодо польотів з Києва до Пекіна, то, за словами Дихне, відновлення рейсів до столиці Китаю можливо "тільки в разі, якщо ми повернемося колись до первісного маршруту" (тобто через територію Росії).
"Плюс 3 години на колі, занадто багато пального витрачалося на обліт. У тих цінових категоріях, в яких обслуговується цей рейс, ми не могли його виконувати далі. Його треба було закривати значно раніше", – сказав глава МАУ.
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Щодо відновлення рейсів до Тегерана, Дихне категорично заявив, що зараз такі варіанти навіть не розглядаються.
Коротко про катастрофу літака МАУ в Ірані
- Літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 грудня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.
- Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака, проте згодом офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ.
- Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Командувач КВІР вибачився за скоєне.
- СБУ розслідує катастрофу літака за 3 статтями: порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, умисне вбивство, умисне знищення або пошкодження майна.
- Український уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі. Очікується компенсація і від іранської сторони.
Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу