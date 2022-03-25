Maxar показала, как выглядит сгоревший российский корабль в порту Бердянска
25 марта 2022 , 21:07Читати новину українською
Источник:Maxar Technologies
Компания по космическим технологиям Maxar опубликовала спутниковые снимки уничтоженного в порту Бердянска российского десантного корабля "Саратов".
Сгоревшее российское судно частично затоплено. Об этом Maxar написали в Twitter. По данным компании, у корабля продолжают гореть резервуары для хранения топлива.
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Спутниковое фото украинского портового города Бердянск от 25 марта, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса "Аллигатор". Огонь и дым видны поблизости и рядом с резервуарами для хранения топлива,
– говорится в сообщении.
Главное об уничтожении корабля "Саратов"
- В Геншатбе ВСУ уточнили информацию о потерях вражеского флота в порту Бердянска. Кроме "Орска" там уничтожили еще и большой десантный корабль "Саратов".
- По предварительным данным, Большой десантный корабль, ориентировочно перевозил 400 пехотинцев, 20 танков, 45 БТРов.
- К слову, как выяснилось, капитаны уничтоженных судов еще в 2014 году изменили Украине и перешли на сторону оккупантов.
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