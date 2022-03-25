Maxar показала, как выглядит сгоревший российский корабль в порту Бердянска

Компания по космическим технологиям Maxar опубликовала спутниковые снимки уничтоженного в порту Бердянска российского десантного корабля "Саратов".

Сгоревшее российское судно частично затоплено. Об этом Maxar написали в Twitter. По данным компании, у корабля продолжают гореть резервуары для хранения топлива.

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Спутниковое фото украинского портового города Бердянск от 25 марта, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса "Аллигатор". Огонь и дым видны поблизости и рядом с резервуарами для хранения топлива,

– говорится в сообщении.

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