Російське судно, що згоріло, частково затоплено. Про це Maxar написали у Twitter. За даними компанії, біля корабля продовжують горіти резервуари для зберігання палива.

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Супутникове фото українського портового міста Бердянськ від 25 березня, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу "Алігатор". Вогонь і дим видно поблизу та поруч із резервуарами для зберігання палива,
– йдеться у повідомленні.

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