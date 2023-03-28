В Одессе заработала часть McDonald's: сколько заведений открыли и где именно
Источник:"Суспильне"
Утром 28 марта в Одессе заработала часть ресторанов McDonald's. Они открылись впервые с начала полномасштабного вторжения.
Первый ресторан открыли на Дерибасовской. Напомним, что McDonald's начали возобновлять свою работу с конца сентября 2022 года.
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В Одессе заработали рестораны McDonald's
Во время воздушной тревоги рестораны не будут работать. На двери заведений указан адрес ближайшего укрытия.
По состоянию на 28 марта рестораны McDonald's работают по таким адресам:
- улица Пантелеймоновская, 17;
- улица Дерибасовская, 23/1;
- площадь Независимости, 1;
- улица Черняховского, 1-б;
- улица Краснова, 14а.
В Одессе открыли рестораны McDonald's / фото "Суспильне"
В Одессе заработали несколько ресторанов McDonald's / фото "Суспильне"
Во время тревоги McDonald's не работают / фото "Суспильне"
Кстати, McDonald's планируют открыть и в Днепре в конце апреля. Кроме того, заведения хотят открыть еще в ряде других городов. Рестораны будут работать в соответствии с расширенными протоколами безопасности, которые были введены во всех открытых заведениях в Украине.
Что предшествовало
- После 24 февраля сеть McDonald's закрыла все свои заведения в Украине.
- В мае в McDonald's сообщили, что заведения сети не будут открываться до окончания войны.
- Однако позже стало известно, что представители компании не против "открыться", но согласно правилам, не могут работать во время войны.
- Уже в сентябре рестораны начали открываться. 20 сентября заработали первые три заведения McDonald's.
- А 30 сентября компания объявила об открытии первых 10 залов в Киеве.