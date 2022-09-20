Перекупщики бодрствуют: в сети уже предлагают McDonald's с Левого берега

Сегодня в Киеве заработали первые точки McDonald's. И перекупщики уже приступили к делу – предлагают доставку на Правый берег или даже в другой регион.

McDonald's работает только на Левом берегу, а курьеры закончились. Поэтому перекупщики решили воспользоваться шансом и немного заработать на украинцах, желающих полакомиться любимым фастфудом, сообщает 24 канал.

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На OLX уже продают McDonald's.

На OLX уже появились объявления, в которых жители Левого берега предлагают привезти McDonald's на Правый берег. А один из перекупщиков пошел еще дальше – предлагает доставку в другие регионы.

Как работает в первый день работы McDonald's

Сегодня, 20 сентября, на Левом берегу Киева впервые с начала полномасштабной войны заработал McDonald's. Первыми заработали McDelivery в трех ресторанах Киева:

проспект Бажана, 3в (метро Харьковская);

улица Гришко, 7 (метро Позняки);

проспект Гагарина, 2а (Дарница).

Приблизительно через неделю возобновят работу еще 7 заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 и будут закрываться во время воздушной тревоги. Получить заказ можно только через услугу McDelivery, предоставляемую Glovo. Однако из-за огромного количества желающих курьеры закончились уже через 20 минут после открытия заведения.

Кстати, возобновление работы заведений в Киеве и на Западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев. В первую очередь McDonald's будут работать на доставку, а рестораны заработают с октября.

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