McDonald's, Starbucks и даже Ferrari: какие компании покинули Россию за последние сутки
9 марта 2022 , 10:26Читати новину українською
Источник:Центр противодействия дезинформации
За минувшие сутки 8 марта с российского рынка вышли по меньшей мере 16 компаний. Среди них – McDonald's, Starbucks и даже Ferrari.
Страны мира и международные организации ввели уже 5800 различных ограничений против России. Таким образом, страна-агрессор стала первой в мире, против которой введено больше санкций.
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Какие компании покинули российский рынок
- Starbucks закрывает кафе.
- McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов. Без работы может остаться более 60 тысяч сотрудников.
- KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают. В результате закрытия KFC в России без работы могут остаться более 40 тысяч сотрудников.
- Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
- Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
- L'Oreal закрывает магазины.
- Lamborghini останавливает деятельность.
- Ferrari отказывается производить машины для России.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
- Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
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