McDonald's, Starbucks и даже Ferrari: какие компании покинули Россию за последние сутки

9 марта 2022 , 10:26
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Источник:

Центр противодействия дезинформации

За минувшие сутки 8 марта с российского рынка вышли по меньшей мере 16 компаний. Среди них – McDonald's, Starbucks и даже Ferrari.

Страны мира и международные организации ввели уже 5800 различных ограничений против России. Таким образом, страна-агрессор стала первой в мире, против которой введено больше санкций.

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Какие компании покинули российский рынок

  • Starbucks закрывает кафе.
  • McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов. Без работы может остаться более 60 тысяч сотрудников.
  • KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают. В результате закрытия KFC в России без работы могут остаться более 40 тысяч сотрудников.
  • Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
  • Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
  • L'Oreal закрывает магазины.
  • Lamborghini останавливает деятельность.
  • Ferrari отказывается производить машины для России.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
  • Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

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Автор: Марта Кушка