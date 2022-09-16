Теперь во Львове: работники McDonald's убирают заведение на фоне интригующих сообщений

Во Львове 16 сентября впервые за длительное время заметили активность возле Mcdonald's. В то же время день перед тем сеть опубликовала в своем тиктоке интригующее сообщение.

Во Львове могут открыть McDonald's

В начале полномасштабной войны рестораны Mcdonald's во Львове и по всей Украине закрыли. Впервые активность возле ресторана на проспекте Тараса Шевченко заметили 16 сентября, сообщает 24 канал.

Ранее McDonald's залили видео-интригу об открытии в Украине и взорвали сеть

Работники сети с утра активно убирают территорию – чистят брусчатку, моют окна. В то же время всего лишь день перед тем в токтоке McDonald's опубликовали интересное видео. На нем видно, как на телефон приходит сообщение от сети о том, что скучает и постоянно думает о посетителях.

Компания намекнула на скорейшее открытие и взорвала сеть. Украинцы засыпали McDonald's комментариями о том, что с нетерпением ждут возобновления работы ресторанов.



Во Львове возле McDonald's активно убирают территорию / Фото Назария Лазура, 24 канал

McDonald's возвращается в Украину

В Киеве порядок в ресторанах McDonald's начали наводить еще в начале сентября. Впоследствии работники заявили, что ресторан может открыться уже 20 сентября. Однако компания эту информацию официально опровергла.

Добавим, что о возобновлении работы в Украине McDonald's официально уведомил 11 августа. На это решение отреагировал даже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что дело не только в бигмаках. Возвращение крупной американской компании является сигналом для международного бизнеса о том, что в Украине можно работать даже вопреки войне.

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