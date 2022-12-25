В преддверии Рождества McDonald's возобновляет работу в Буче: в марте ресторан серьезно пострадал

В канун рождественских праздников в городе Буча возобновляет работу ресторан McDonald's. В марте в результате боевых действий заведение было повреждено.

Ресторан в Буче был совершенно новым и открылся только 23 декабря 2020 года. Однако из-за российской агрессии он испытал значительные разрушения, пишет 24 канал.

Достойно внимания McDonald's открыл новый ресторан в Киеве: строили до полномасштабной войны

Для нашей команды было чрезвычайно важным восстановить ресторан как можно скорее, чтобы поддержать местное общество, вернуть привычный сервис и любимую еду, и сделать один из шагов к восстановлению инфраструктуры в городе,

– прокомментировала генеральный директор МакДональдз в Украине Юлия Бадритдинова.

Как будет работать заведение

Ресторан будет работать с 09:00 до 21:00. McDonald's снабжен генератором, это позволит заведению работать более стабильно при ограничении электроэнергии.

В этом заведении действуют такие же расширенные правила безопасности, как и в других ресторанах. Во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием. Информация об открытых и временно закрытых заведениях в режиме реального времени обновляется на сайте McDonald's.

Благотворительная деятельность McDonald's

Для местных администраций и благотворительных фондов компания передала более 700 тонн продукции из складов и ресторанов McDonald's стоимостью более 70 миллионов гривен. Бучанский ресторан был одним из таких заведений и передал продукты и бумажные стаканы, салфетки и другое в помощь тем, кто в этом больше нуждался.

Сейчас McDonald's продолжает поддерживать Украину и украинцев через программы гуманитарной помощи пострадавшим семьям и больницам, которые воплощает "Фонд Дом Рональда МакДональда" при активном волонтерском участии работников.

Уже более 150 тысяч продуктовых наборов получили украинские семьи в тех городах, где в этом наибольшая потребность: в деоккупированных или прифронтовых зонах, а также семьи и дети, вынужденно покинувшие свои дома. В программе закупки жизненно важного медицинского оборудования и гуманитарной помощи для больниц медицинские учреждения получили аппараты вакуумной терапии (ВАК-аппараты) для лечения обширных минно-взрывных ран.

Всего в Украине возобновили работу 64 ресторана McDonald's.