Ресторан у Бучі був зовсім новим і відкрився лише 23 грудня 2020 року. Однак через російську агресію він зазнав значних руйнувань, пише 24 канал.

Варте уваги McDonald's відкрив новий ресторан в Києві: будували до повномасштабної війни

Для нашої команди було надзвичайно важливим відновити ресторан якомога швидше, щоб підтримати місцеву громаду, повернути звичний сервіс і улюблену їжу, і зробити один з кроків до відбудови інфраструктури в місті,

– прокоментувала генеральна директорка МакДональдз в Україні Юлія Бадрітдінова.

Як працюватиме заклад

Ресторан працюватиме з 09:00 до 21:00. McDonald's забезпечений генератором, це дасть змогу закладу працювати більш стабільно за умов обмеження електроенергії.

У цьому закладі діють такі ж розширені правила безпеки, як і в інших ресторанах. Під час повітряної тривоги заклад закриватиметься, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття.

При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям. Інформація про відкриті і тимчасово закриті заклади в режимі реального часу оновлюється на сайті McDonald’s.

Благодійна діяльність McDonald's

Для місцевих адміністрацій та благодійних фондів компанія передала понад 700 тонн продукції зі складів і ресторанів McDonald’s вартістю понад 70 мільйонів гривень. Бучанський ресторан був одним із таких закладів і передав продукти і паперові стакани, серветки та інше на допомогу тим, хто цього найбільше потребував.

Зараз McDonald's продовжує підтримувати Україну і українців через програми гуманітарної допомоги постраждалим сім'ям і лікарням, які втілює "Фундація Дім Рональда МакДональда" за активної волонтерської участі працівників.

Вже понад 150 тисяч продуктових наборів отримали українські родини у тих містах, де у цьому найбільша потреба: у деокупованих чи прифронтових зонах, а також де перебувають сім’ї та діти, які вимушено покинули свої домівки. А у програмі закупівлі життєво важливого медичного обладнання та гуманітарної допомоги для лікарень медичні заклади отримали апарати вакуумної терапії (ВАК-апарати) для лікування обширних мінно-вибухових ран.

Зверніть увагу! Загалом в Україні відновили роботу 64 ресторани McDonald’s.