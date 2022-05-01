Мечтал вернуться в деоккупированный Крым: на войне погиб "киборг" Андрей Кузнецов

Защищая украинскую землю, погиб военный Андрей Кузнецов. Боец отдал за Украину самое дорогое – собственную жизнь.

Кузнецов родился в 1990 году. В Каховском городском совете подчеркнули, что он был настоящим патриотом и воином.

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Что известно о погибшем Герое

Кузнецов родом из села Путиловка, что в Крыму, пишет "Крымский дом" . После развода родителей, 2-летний Андрей вместе с матерью уехал в Херсонскую область. Там будущий военный окончил школу. Однако воин говорил, что его всегда тянуло домой – в Крым.

Поэтому Андрей решил поступить в Бахчисарайский строительный техникум. Впоследствии женился и жена родила ему сына. После оккупации Крыма Кузнецов с семьей переехал в Каховку и устроился на работу газовщиком.

7 августа 2014 Андрею поступила повестка из военкомата, которую он уже с нетерпением ждал. Военного отправили защищать Донецкий аэропорт. Там он пробыл полтора месяца, а дальше – в Мариуполь. Боец рассказывал журналистам, что после войны его мировоззрение очень изменилось. Поэтому на дому он пробыл всего полгода и решил подписать контракт с Вооруженными Силами Украины.

Крым для меня – святое. Мой дом. Когда вспоминаю Крым, сразу картинка нашего села возле Ай-Петри, канатная дорога, долина, студенческие годы. Жизнь так быстро проходит,

– говорил воин о полуострове.

Андрей мечтал вернуться в Крым после деоккупации.



Андрей Кузнецов погиб на войне / Фото Крис Кулаковской

Реакция соцсетей на гибель воина

В комментариях к сообщению горсовета украинцы выразили свои соболезнования по поводу гибели военного:

"Царство небесное, Герой! Благодаря вам мы живем, об этом будем помнить всегда! Соболезнования родным";

"Вечная память! Почивай с миром! Герои не умирают";

"Спасибо, что защищал нас! Герои не умирают! Вечная память";

"Царство небесное, пусть Господь принимает. Спасибо, Герой, за твой тяжкий труд и подвиг! Вечная память! Искренние соболезнования семье погибшего".

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Кузнецова.

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