Мечты Путина разваливаются, Тимошенко разбогатела и цена эксперимента Беларуси: блоги недели

Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем - почему Россия еще долго будет зависеть от Украины, откуда появилось 150 миллинов у Юлии Тимошенко и к чему привело пренебрежением карантином в Беларуси и Швеции.

1. Звідки гроші, Юля?







Юлія Володимирівна більше не бідна, як церковна миша. І якщо б це був будь-який інший український політик, ми б могли думати про корупцію і відмивання грошей. Але тільки не Юлія Володимирівна. Вона поза підозрою.



Більше про нову мільйонерку – тут!

2. Антиукраїнська мрія Путіна розвалюється з тріском







Німецька ділова газета Handelsblatt стверджує, що Федеральне агентство з мереж відхилить заявку компанії Nord Stream 2 AG на виведення "Північного потоку-2" з дії норм газової директиви Європейського союзу.



"Північний потік-2" – все що відомо про російський газопровід сьогодні.

3. Дива не сталось: що відбувається з COVID-19 в Білорусі та Швеції







Мабуть, ніякі дві інші країни світу не привертають останнім часом такої уваги з точки зору характеру державної реакції на епідемію, як Швеція і Білорусь.



Як щодня змінюється число хворих на коронавірус в Білорусі – дивіться тут!

4. У Путіна є гірша проблема, ніж COVID-19







Триває другий місяць боротьби з пандемією в Росії. Результати не обнадійливі. Число хворих зростає, число смертей – теж. Але, головне, на тлі пандемії яскраво і ясно виявилися головні хвороби нинішньої російської державної системи.



Як поживає Путін – шукайте тут!

5. Що нам підсовує уряд і МОЗ?







Я далекий від української медицини. Але навіть я можу зрозуміти, що мені "парять фуфло", коли лякають наслідками медичної реформи.



Все про медичну реформу.