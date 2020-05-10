Мечты Путина разваливаются, Тимошенко разбогатела и цена эксперимента Беларуси: блоги недели
Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем - почему Россия еще долго будет зависеть от Украины, откуда появилось 150 миллинов у Юлии Тимошенко и к чему привело пренебрежением карантином в Беларуси и Швеции.
1. Звідки гроші, Юля?
Юлія Володимирівна більше не бідна, як церковна миша. І якщо б це був будь-який інший український політик, ми б могли думати про корупцію і відмивання грошей. Але тільки не Юлія Володимирівна. Вона поза підозрою.
Більше про нову мільйонерку – тут!
2. Антиукраїнська мрія Путіна розвалюється з тріском
Німецька ділова газета Handelsblatt стверджує, що Федеральне агентство з мереж відхилить заявку компанії Nord Stream 2 AG на виведення "Північного потоку-2" з дії норм газової директиви Європейського союзу.
"Північний потік-2" – все що відомо про російський газопровід сьогодні.
3. Дива не сталось: що відбувається з COVID-19 в Білорусі та Швеції
Мабуть, ніякі дві інші країни світу не привертають останнім часом такої уваги з точки зору характеру державної реакції на епідемію, як Швеція і Білорусь.
Як щодня змінюється число хворих на коронавірус в Білорусі – дивіться тут!
4. У Путіна є гірша проблема, ніж COVID-19
Триває другий місяць боротьби з пандемією в Росії. Результати не обнадійливі. Число хворих зростає, число смертей – теж. Але, головне, на тлі пандемії яскраво і ясно виявилися головні хвороби нинішньої російської державної системи.
Як поживає Путін – шукайте тут!
5. Що нам підсовує уряд і МОЗ?
Я далекий від української медицини. Але навіть я можу зрозуміти, що мені "парять фуфло", коли лякають наслідками медичної реформи.
Все про медичну реформу.