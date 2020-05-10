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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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Сайт "24" щотижня збирає 5 найкращих блогів, які найбільше читають.

Мрії Путіна розвалюються, Тимошенко розбагатіла та ціна експерименту Білорусі: блоги тижня

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Блоги тижня
Блоги тижня / Колаж 24 каналу

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Росія ще довго залежатиме від України, звідки з'явилося 150 мільйонів у Юлії Тимошенко та до чого призвело нехтуванням карантином у Білорусі та Швеції

1. Звідки гроші, Юля?

юлія тимошенко мільйонерка

Юлія Володимирівна більше не бідна, як церковна миша. І якщо б це був будь-який інший український політик, ми б могли думати про корупцію і відмивання грошей. Але тільки не Юлія Володимирівна. Вона поза підозрою.

Більше про нову мільйонерку – тут!

2. Антиукраїнська мрія Путіна розвалюється з тріском

антиукраїнська мрія путіна провалилась

Німецька ділова газета Handelsblatt стверджує, що Федеральне агентство з мереж відхилить заявку компанії Nord Stream 2 AG на виведення "Північного потоку-2" з дії норм газової директиви Європейського союзу.

"Північний потік-2" – все що відомо про російський газопровід сьогодні.

3. Дива не сталось: що відбувається з COVID-19 в Білорусі та Швеції

коронавірус у білорусі та швеції

Мабуть, ніякі дві інші країни світу не привертають останнім часом такої уваги з точки зору характеру державної реакції на епідемію, як Швеція і Білорусь.

Як щодня змінюється число хворих на коронавірус в Білорусі – дивіться тут!

4. У Путіна є гірша проблема, ніж COVID-19

путін коронавірус проблеми

Триває другий місяць боротьби з пандемією в Росії. Результати не обнадійливі. Число хворих зростає, число смертей – теж. Але, головне, на тлі пандемії яскраво і ясно виявилися головні хвороби нинішньої російської державної системи.

Як поживає Путін – шукайте тут!

5. Що нам підсовує уряд і МОЗ?

моз уряд медична реформа

Я далекий від української медицини. Але навіть я можу зрозуміти, що мені "парять фуфло", коли лякають наслідками медичної реформи.

Все про медичну реформу.

Автор: Блоги тижня
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Росії Новини України Новини політики Максим Степанов Новини Білорусі Медична реформа Юлія Тимошенко - новини Північний потік-2 Володимир Путін Публікації Швеція
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