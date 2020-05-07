У Путіна є гірша проблема, ніж COVID-19

Триває другий місяць боротьби з пандемією в Росії. Результати не обнадійливі. Число хворих зростає, число смертей – теж. Але, головне, на тлі пандемії яскраво і ясно виявилися головні хвороби нинішньої російської державної системи.

1. Путин 20 лет со старанием восстанавливал авторитарное государство с пожизненной властью, какое было в России и при старом режиме, и в СССР. Он добился своей цели. Успел, как раз накануне эпидемии обнулить сроки, то есть объявил всему миру, что будет править до конца.

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Но такое обнуление и такая власть абсолютно незаконны. И власти от него поставленные – губернаторы, Совет федерации, Дума – абсолютно незаконны, так как нарушают первую же статью Конституции – никакой демократии, то есть управления гражданами своим государством, в России давно уже нет. А потому власти не могут принимать авторитетные для граждан решения. Они могут только принуждать, то есть только усугублять тиранию. Принуждение в условиях пандемии обернется массовым неисполнением указаний власти, хаосом и катастрофой. Законные власти западных демократий легко находят путь к рассудку граждан, которые их и выбрали. Путин и его власть не могут найти понимания у тех, кто их не выбирал, кому они себя навязали хитростью и насилием, и они падают все ниже. Поддержка их тает на глазах.

1а. Государству необходимо объявить немедленно о проведении действительно демократических и свободных выборов в законодательные учреждения – как в Государственную Думу, так и в законодательные собрания субъектов, и при первой возможности провести их. Не шутихами салютов и авиа парадами, не лживыми истериками телеведущих завоевывается популярность в современном мире, а только честной поддержкой, которую граждане оказывают тем или иным политикам на свободных выборах. Иного нет и уже не будет.

2. Деньги государства – это деньги граждан. Не важно, формируется ли бюджет из налогов или из доли в продаже природных ресурсов. Природные ресурсы также собственность граждан страны, а не госкорпораций. Эти деньги, те что не разворовывались, долгие годы собирались в специальных фондах на черный день. Вот, черный день настал, а незаконная власть, понятно, не желает делиться деньгами с гражданами, хочет присвоенное сохранить в своей власти. По большевицки считает все народное своим. Во всем цивилизованном мире на поддержку граждан и малого бизнеса тратят громадные средства – у нас жалкие копейки.

2а. Сейчас настало время возвращать собранное, отобранное. Принцип прост – вы платили налог с тысячи долларов? – вот, пока вы не можете получать доход из-за пандемии, казначейство выплачивает вам те деньги, с которых вы платили налог, пусть не все, но 50-80 %, чтобы вы продержались до лучших времен. И возобновили свою деятельность после карантина.

3. Но когда деньги шальные, а депутаты – назначены властью, тогда можно людям деньги не давать, а тратить на идиотские затеи вроде салютов и парадов ВВС, на войну в Сирии, на авантюры по всему миру. Это хуже, чем преступление – это глупость. Народ просто размажет по асфальту такую власть, когда осознает до конца, как она обходится с его деньгами, обрекая миллионы семей на нищету и голод, а хозяйственную жизнь – на полный развал.

3а. В условиях, когда впереди все очень плохо, надо не бряцать оружием и не готовить новые вмешательства в выборы в США, а всеми силами восстанавливать отношения с западными, наиболее богатыми и успешными странами, чтобы вместе с ними и с их помощью выбираться из коронавирусной депрессии. Мы все еще под санкциями, и надо быстрее сбросить всю ту обузу, которая заставляет Россию быть страной изгоем – прекратить войну в Сирии, отдать Крым, уйти из Донбасса. Не мы будем диктовать условия будущего мирового порядка, но мы можем стать ему помехой, а можем стать его частью. Понятно, России необходимо второе, и для нее страшно опасно первое. Государству, в ожидании тяжелых времен, необходимо произвести полный разворот внешней политики от конфронтации к сотрудничеству с цивилизованным миром.

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4. Сейчас врачи лечат больных, волонтеры собирают средства, сдают плазму крови, поддерживают стариков без всякого принуждения со стороны власти, по доброй воле и чувству долга. Так выковывается гражданское общество.

4а. Подавить его, когда опасность уйдет, власть не сможет. Ей придется приноровится к нему. А для этого надо будет сделать то, что указано в пункте 1а.

То, что не дает власть по доброй воле, понимая, что народ требует назад свое, люди вырвут у жадной власти силой, но при этом велик шанс, что, вырывая назад свое, такую власть люди просто разорвут. Есть британский путь к демократии, есть и французский. Есть Славная революция английская, а есть и Великая французская.

Пока пандемия держит обе дороги для Путинского режима открытыми, но очень скоро лучшие варианты закроются.

Государство существует не для того, чтобы помыкать людьми и силой или обманом эксплуатировать их, а для того, чтобы помогать людям в осуществлении своих личных целей. Простая истина. Хорошо, когда ее понимают и люди, и власти, страшно, когда люди понимают, а власти нет. Тогда начинается эпоха революций, увы.