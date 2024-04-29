Медаль от Путина не помогла: проректор юридической академии подтвердил ранение Кивалова
Вечером 29 апреля россияне цинично нанесли удар по инфраструктуре Одессы. Стало известно, что среди раненых есть экс-нардеп и ректор Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов.
Об этом Суспильному сообщил проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров. К сожалению, кроме раненых, в Одессе есть и погибшие.
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Ранение Кивалова
Проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров подтвердил информацию о ранении в Одессе экс-регионала Сергея Кивалова. Отмечается, что он получил осколочное ранение правого бедра.
В СМИ отмечают, что политика госпитализировали с венозным кровотечением в городскую больницу №10, оттуда он выехал в частную клинику. Кроме этого, в сети обнародовали видео, на котором якобы зафиксирована госпитализация Сергея Кивалова.
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Также СМИ сообщают, что на доме, известном в Одессе как "замок Кивалова" или "замок Гарри Поттера", почти сгорела кровля.
Что известно о Сергее Кивалове
- Сергей Кивалов – украинский политик, народный депутат Украины III-VIII созывов, председатель Центральной избирательной комиссии во время президентских выборов 2004 года.
- Также он – академик Национальной академии правовых наук Украины, президент Национального университета "Одесская юридическая академия" Кивалов.
- Член фракции "Оппозиционного блока" (бывшая "Партия регионов").
- В 2020 году Сергей Кивалов баллотировался на должность городского головы Одессы. В своей предвыборной кампании тот обещал защищать русскоязычное население.
- Стоит также отметить, что в 2013 году Владимир Путин наградил Кивалова медалью Пушкина "за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом". Тогда же награду получили и известные предатели Олег Царев и Вадим Колесниченко.