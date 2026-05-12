Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Юрий Поджорожный, отметив, что Мендель не имела доступа ко многим направлениям, поэтому нельзя утверждать, что у нее есть на руках инсайды и озвученное ею является правдой.

На какую аудиторию направлено интервью Мендель?

Проанализировав высказывания Мендель, политтехнолог указал на то, что экспресс-секретарь Зеленского сегодня озвучивает российские нарративы и об этом в частности свидетельствует ее высказывание о том, что "славяне убивают славян". По словам Подорожнего, украинская внутренняя аудитория это считала и сделала соответствующий вывод относительно нее.

Это интервью, по убеждению политтехнолога, было направлено не на украинского зрителя. Он уверен, что оно не зря появилось именно сейчас, когда активизировалась история с бывшим главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

К сведению! 11 мая НАБУ и САП сообщили, что разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников – Андрею Ермаку, экс-главе Офиса Президента Украины. Впоследствии он опроверг обвинения в свой адрес. Сейчас идет суд. Дело Ермака насчитывает 16 томов. Часть заседания по избранию ему меры пресечения будет проходить в закрытом режиме. Продолжение судебного заседания запланировано на 13 мая.

Конечной целью "миндичгейта" все-таки был не Миндич, не Ермак, а Зеленский. Поэтому это интервью для западного зрителя, который сегодня получит в информполе две новости из Украины: экс-глава ОПУ получил подозрение; а экспресс-секретарь Зеленского обвиняет его в том, что он наркоман и не готов договариваться, а заинтересован в продолжении войны,

– озвучил политтехнолог.

Подорожний обратил внимание и на то, что в информационное поле вбрасывается история со стороны США о том, что мирное соглашение будет подписано без гарантий безопасности Украины. Он пояснил, что конечно так вопрос никто не ставит, но эту тему продвигают, чтобы проверить реакцию. Разговор Мендель с Карлсоном он воспринимает как составляющую одного условного центра, который будет задавать повестку дня на ближайшее время.

Подытоживая, политтехнолог высказал мнение, что за интервью Мендель кроется желание заработать денег. По его словам, после того, как она осталась без должности в ОПУ, у нее зародилась обида и определенные лица решили этим воспользоваться.

Заметьте! По мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, участие Мендель в шоу Карлсона является целенаправленной акцией в рамках информационной атаки с целью ослабить дипломатическую позицию Украины.

Какие еще заявления сделала Мендель и как реагируют в ОПУ?

Юлия Мендель выразила мнение, что позиция Зеленского вокруг переговоров сейчас усложняет подписание мирного соглашения. Она озвучила, что в 2022 году во время переговоров в Турции якобы украинская сторона была готова уступить Донецкую область. По ее словам, лидер Украины допускал возможность отказаться от Донбасса для скорейшего завершения боевых действий, однако после риторика Киева изменилась. Мендель упрекнула Зеленского тем, что он непоследователен.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин отметил на том, что Юлия Мендель не была приобщена к переговорам, поэтому считает несерьезным комментировать такие ее высказывания и заявил, что бывшая пресс-секретарь Зеленского "давно не в себе".

В Центре противодействия дезинформации на высказывания Юлии Мендель о якобы готовности "отказаться от Донбасса в 2022 году" отметили, что вопрос таких территориальных уступок никогда не стоял и не будет стоять на повестке дня для Украины. Глава ЦПД Андрей Коваленко напомнил, что в 2022-м ВСУ интенсивно противодействовали российской армии в Донецкой и Луганской областях во время боев за столицу и после разгрома оккупационных войск на Киевщине, Черниговщине, Сумщине. В ЦПД слова Мендель назвали "конспирологией".