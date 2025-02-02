О, это я в красных трусах, – медик "Азова" вспомнила смешную историю о спасенном бойце

Медик вспомнила трогательную историю из своей работы. После эвакуации раненых она неоднократно получала благодарность от спасенных бойцов.

Медик 6-го батальона бригады "Азов" с позывным "Ласточка" в эфире 24 Канала поделилась приятными моментами из своей службы. Самые ценные мгновения для нее – когда видит бойцов, которых спасла, уже здоровыми.

Смотрите также Сразу сдаются в плен: что рассказывают раненые российские штурмовики на костылях

Как-то, когда она приехала в Киев и гуляла в "Эпицентре", к ней подошел человек и сказал: "Спасибо, ты мне спасла жизнь". Она проверила записи в своем телефоне и увидела, что это сам тот человек, которому она помогла.

А потом, когда выкладываю видео с эвакуаций в Instagram, в комментариях мне пишут: "Вот это я в зеленом свитере", "А вот там я с бородой. Спасибо вам! Благодаря вам у меня руки на месте", "О, а это я в красных трусах! Я в порядке, я вышел из комы!" – это прямая цитата,

– вспомнила "Ласточка".

Она добавила, что лучшие мгновения ее службы – это когда бойцы пишут или звонят, благодаря ей и ее экипажу. Это невероятное ощущение.