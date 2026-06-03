Боевой медик батальона "Алькатрас" 93 бригады "Холодный Яр" с позывным "Бабушка" рассказала 24 Каналу, что сначала она поддерживала украинцев финансово, но впоследствии решила подписать контракт.

Почему канадка убеждена, что война в Украине касается всего мира?

Я жила в горах. У меня была простая жизнь. Мне нравилось ходить на гаражные распродажи, собирать антиквариат, потом продавать его, а большую часть времени я воспитывала детей. До начала полномасштабного вторжения я даже не думала об Украине или о чем-то за пределами моей собственной жизни, – рассказала женщина.

Однако осознание масштабов преступлений российских оккупантов и того, что Украина увидит после деоккупации других территорий, заставило ее переосмыслить войну и постепенно приобщиться к поддержке. По ее мнению, события в Буче стали свидетельством геноцидной политики России в отношении украинцев.

Тогда она взяла 50% прибыли со своего интернет-магазина и покупала билеты в Николаевский зоопарк, арендовала квартиры, в которых никогда не жила, и пыталась просто отправлять пожертвования различным фондам и инициативам, о которых знала. В августе 2022 года она создала фонд на свой день рождения, чтобы собирать деньги. Но где-то через месяц решила, что не хочет просто собирать деньги.

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Из-за сомнений относительно того, как используются пожертвования на поддержку Украины, женщина решила лично контролировать процесс помощи. Она организовала сбор вещей в своей общине, доставляла их в Украину и документировала увиденное, чтобы показать людям реальную ситуацию своими глазами. В декабре 2022 года она впервые приехала в Украину.

Я должна была поехать всего на 18 дней. И все сводилось к тому, чтобы сказать детям: "Я вернусь к Рождеству". Но на Рождество была сильная снежная буря, поэтому я осталась еще на месяц. Тогда поехала домой на 18 дней, а потом сказала им: "Мама должна быть там". Многие задавали мне вопросы о моих детях, но я считаю, что Путин угрожал всем нам. Это не только об Украине,

– подчеркнула Эйприл.

Женщина считает, что война России против Украины влияет не только на украинцев, но и на весь мир. Как мать, она переживает за будущее своих детей и убеждена, что победа России создала бы опасный прецедент для других авторитарных режимов. По ее мнению, недостаточная реакция международного сообщества уже имеет последствия для мировой политики и экономики.

Обратите внимание! Американский доброволец Шон Фуллер, который прибыл в Украину еще в 2018 году после того, как узнал о масштабах российской агрессии, сознательно выбрал путь защиты иностранного государства, борющегося за собственную свободу. За время службы он прошел ожесточенные бои под Авдеевкой и участвовал в сложных десантных операциях на Херсонщине. Самое тяжелое ранение боец получил в районе Крынок, где ему пришлось в течение многих часов ждать эвакуации под плотным и непрерывным огнем противника. Сейчас Фуллер не связывает своего будущего с другими странами и не планирует покидать Украину, ведь здесь он создал семью и нашел место, где чувствует себя свободно.

Что известно об изменениях по заключению контрактов?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в украинской армии готовится внедрение новых типов военных контрактов. Среди предложенных форматов появятся краткосрочные соглашения сроком от 6 до 9 месяцев.

Этот вариант ориентирован прежде всего на военнослужащих, которые ранее уволились со службы по состоянию здоровья или после ранений, но имеют снова желание вступить в ряды Сил обороны. В то же время для граждан, которые не проявили инициативы заключать контракт, и в дальнейшем будут действовать стандартные правила мобилизации.

Сырский подчеркнул, что уровень денежного обеспечения, а также все предусмотренные надбавки будут абсолютно одинаковыми для всех категорий военных.