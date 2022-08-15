В Одесской области разоблачили медика, который сдавал спецслужбам россии места дислокации ВСУ
Источник:СБУ
Правоохранители задержали медика, помогавшего российским оккупантам. Он передавал вражеским спецслужбам места дислокации ВСУ на юге Одесской области.
Выяснилось, что предатель – местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений. Из-за его деятельности россияне совершали прицельные и массированные обстрелы Одесской области.
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Житель Одесчины помогал россиянам атаковать область
СБУ задержала агента спецслужб рф, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, функционирование резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесчины,
– говорится в сообщении.
Предатель помогал оккупантам следующим образом:
- ️ предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;
- описывал состояние объекта, материал, назначение и использование военными, прилегающую территорию в деталях;
- ️ рассказывал о количестве личного состава и военной техники ВСУ и их перемещении;
- указывал количество обустроенных укреплений.
Что грозит злоумышленнику
Следователи СБУ сообщили агенту россии о подозрении. В настоящее время ему избрали меру пресечения – содержание под стражей.
В Офисе генпрокурора сообщили, что уголовное производство открыли по статье "государственная измена в условиях военного положения". Жителю Одесчины грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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