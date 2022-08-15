В Одесской области разоблачили медика, который сдавал спецслужбам россии места дислокации ВСУ

Правоохранители задержали медика, помогавшего российским оккупантам. Он передавал вражеским спецслужбам места дислокации ВСУ на юге Одесской области.

Выяснилось, что предатель – местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений. Из-за его деятельности россияне совершали прицельные и массированные обстрелы Одесской области.

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Житель Одесчины помогал россиянам атаковать область

СБУ задержала агента спецслужб рф, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, функционирование резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесчины,

– говорится в сообщении.

Предатель помогал оккупантам следующим образом:

️ предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;

описывал состояние объекта, материал, назначение и использование военными, прилегающую территорию в деталях;

️ рассказывал о количестве личного состава и военной техники ВСУ и их перемещении;

указывал количество обустроенных укреплений.

Что грозит злоумышленнику

Следователи СБУ сообщили агенту россии о подозрении. В настоящее время ему избрали меру пресечения – содержание под стражей.

В Офисе генпрокурора сообщили, что уголовное производство открыли по статье "государственная измена в условиях военного положения". Жителю Одесчины грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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