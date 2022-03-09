Медикаменты, еда и одежда: в Украину прибыли уже почти 5 тысяч авто с гуманитарной помощью

Гуманитарная помощь поступает из разных стран ЕС еще со второго дня войны. Ее количество неуклонно растет.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

По состоянию на сегодня пограничники оформили уже 4 804 автомобиля, которыми на территорию нашего государства доставляют преимущественно медикаменты, перевязочный материал, продукты, средства гигиены, одежду и тому подобное,

– говорится в сообщении.

Помощь нашим военнослужащим, в частности пограничникам, оказывают также украинские волонтерские организации, частные предприниматели и воспитанники учебных заведений.

Отмечается, что каждая партия такого груза – это не только существенная помощь и поддержка для наших воинов, но и свидетельство национального единства, могущества и несокрушимости духа.

В Украину прибыли уже почти 5 тысяч авто с гуманитарной помощью / Фото из Фейсбука ГНСУ