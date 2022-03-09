Медикаменты, еда и одежда: в Украину прибыли уже почти 5 тысяч авто с гуманитарной помощью
Источник:фейсбук ГПСУ
В Украине уже 14-й день продолжается полномасштабная война. Нашему государству пытаются помогать со всех сторон.
Гуманитарная помощь поступает из разных стран ЕС еще со второго дня войны. Ее количество неуклонно растет.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
По состоянию на сегодня пограничники оформили уже 4 804 автомобиля, которыми на территорию нашего государства доставляют преимущественно медикаменты, перевязочный материал, продукты, средства гигиены, одежду и тому подобное,
– говорится в сообщении.
Помощь нашим военнослужащим, в частности пограничникам, оказывают также украинские волонтерские организации, частные предприниматели и воспитанники учебных заведений.
Отмечается, что каждая партия такого груза – это не только существенная помощь и поддержка для наших воинов, но и свидетельство национального единства, могущества и несокрушимости духа.
В Украину прибыли уже почти 5 тысяч авто с гуманитарной помощью / Фото из Фейсбука ГНСУ
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!