"Медики – герои": Кличко проведал водителя скорой, раненого осколками снаряда
Источник:телеграм Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко проведал раненого водителя скорой помощи. Мужчина пострадал от осколков снаряда, когда вез пациента в больницу.
Мэр подчеркнул, что украинские медики – настоящие герои. Они готовы оборонять Киев и спасать людей.
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Кличко проведал раненого водителя скорой: смотрите видео
Вместе с мэром был также его брат Владимир Кличко.
Водитель попросил сделать фото на память / Скриншот из видео Виталия Кличко
Готовность медиков в Киеве
Мэр заверил, что критическая инфраструктура города функционирует бесперебойно.
Все больницы и роддома Киева работают. Медики на боевом дежурстве,
– отметил Кличко.
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