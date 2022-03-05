"Медики – герои": Кличко проведал водителя скорой, раненого осколками снаряда

Мэр Киева Виталий Кличко проведал раненого водителя скорой помощи. Мужчина пострадал от осколков снаряда, когда вез пациента в больницу.

Мэр подчеркнул, что украинские медики – настоящие герои. Они готовы оборонять Киев и спасать людей.

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Кличко проведал раненого водителя скорой: смотрите видео

Вместе с мэром был также его брат Владимир Кличко.



Водитель попросил сделать фото на память / Скриншот из видео Виталия Кличко

Готовность медиков в Киеве

Мэр заверил, что критическая инфраструктура города функционирует бесперебойно.

Все больницы и роддома Киева работают. Медики на боевом дежурстве,

– отметил Кличко.

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