Мер наголосив, що українські медики – справжні герої. Вони готові обороняти Київ та рятувати людей.
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Разом з мером був також його брат Володимир Кличко.
Водій попросив зробити фото на згадку / Скриншот з відео Віталія Кличка
Готовність медиків у Києві
Мер запевнив, що критична інфраструктура міста функціонує безперебійно.
Усі лікарні та пологові будинки Києва працюють. Медики на бойовому чергуванні,
– зазначив Кличко.
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