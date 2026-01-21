Обручальное кольцо раненого защитника нашли с помощью рентгена только со второго раза
- Обручальное кольцо раненого военного удалось найти с помощью рентгена после нескольких безрезультатных попыток.
- После обнаружения кольца его продезинфицировали, и медсестра вернула его счастливому военному.
Медики рассказали щемящую историю о поисках обручального кольца одного из бойцов. Они закончились успехом благодаря медицинской технике.
Об этом сообщил Первый отдельный медицинский батальон.
Как медики искали обручальное кольцо раненого военного?
В Первом отдельном медицинском батальоне рассказали, что медики всегда срезают с раненых все повязки, чтобы просмотреть раны. Так произошло и на этот раз – с бинтом, на котором висело кольцо. Его сняли с раненой руки воина на стабилизационном пункте.
Во время работы кольцо не заметили и оно оказалось в мусоре вместе со всеми предыдущими повязками. Пациент спохватился ее искать уже тогда, когда мусор вынесли. Растерянного и расстроенного его встретила в коридоре медсестра "Мальва".
Мужчина сказал: "Это очень важно, мы можем ее поискать?" Все, кто был привлечен к оказанию помощи, сразу откликнулись. Медики нашли мусорный пакет из нужного помещения перевязки. Начались длительные поиски.
Медики нашли кольцо военного в мусоре с помощью рентгена / Фото первого отдельного медицинского батальона
Раненый и сам несколько раз хотел принять участие в переборке мусора, но медики не позволили ему это делать без защитных перчаток. Мусор переложили уже несколько раз, перетряхнув каждую пеленку и остатки бинтов, но это не дало результатов. Мужчине оставалось лишь уйти, опустив голову.
В поиске решения, кто-то из коллег предложил просветить мусорный пакет в рентгене. Первый же снимок – обручальное кольцо там! Новые поиски – безрезультатно. Снова снимок! Обручальное кольцо точно было в пакете. Опять перебирание пеленок, бинтов, вскрытие всех термоодеял – и оно наконец оказалось в руках медиков.
После дезинфекции медсестра побежала к раненому со счастливыми новостями. Мужчина поехал дальше счастливым и спокойным вместе с обручальным кольцом. А медиков теперь развлекает история о мусорном пакете под лучами рентгена.
Обручальное кольцо спасло жизнь военного: похожий случай
Ранее во время выполнения боевого задания на Курщине военного спасло обручальное кольцо, которое он носил на шее. Кольцо приняло на себя вражеский удар. Обломок российского снаряда попал прямо в защитника, однако он, к счастью, остался жив.
Военный сохранил обручальное кольцо как символический оберег, напоминающий о любви и поддержке жены, которая всегда рядом даже в самые тяжелые моменты.