Об этом сообщил Первый отдельный медицинский батальон.

Как медики искали обручальное кольцо раненого военного?

В Первом отдельном медицинском батальоне рассказали, что медики всегда срезают с раненых все повязки, чтобы просмотреть раны. Так произошло и на этот раз – с бинтом, на котором висело кольцо. Его сняли с раненой руки воина на стабилизационном пункте.

Во время работы кольцо не заметили и оно оказалось в мусоре вместе со всеми предыдущими повязками. Пациент спохватился ее искать уже тогда, когда мусор вынесли. Растерянного и расстроенного его встретила в коридоре медсестра "Мальва".

Мужчина сказал: "Это очень важно, мы можем ее поискать?" Все, кто был привлечен к оказанию помощи, сразу откликнулись. Медики нашли мусорный пакет из нужного помещения перевязки. Начались длительные поиски.



Медики нашли кольцо военного в мусоре с помощью рентгена / Фото первого отдельного медицинского батальона

Раненый и сам несколько раз хотел принять участие в переборке мусора, но медики не позволили ему это делать без защитных перчаток. Мусор переложили уже несколько раз, перетряхнув каждую пеленку и остатки бинтов, но это не дало результатов. Мужчине оставалось лишь уйти, опустив голову.

В поиске решения, кто-то из коллег предложил просветить мусорный пакет в рентгене. Первый же снимок – обручальное кольцо там! Новые поиски – безрезультатно. Снова снимок! Обручальное кольцо точно было в пакете. Опять перебирание пеленок, бинтов, вскрытие всех термоодеял – и оно наконец оказалось в руках медиков.

После дезинфекции медсестра побежала к раненому со счастливыми новостями. Мужчина поехал дальше счастливым и спокойным вместе с обручальным кольцом. А медиков теперь развлекает история о мусорном пакете под лучами рентгена.

