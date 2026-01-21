Про це повідомив Перший окремий медичний батальйон.

Як медики шукали обручку пораненого військового?

У Першому окремому медичному батальйоні розповіли, що медики завжди зрізають з поранених усі пов’язки, щоб переглянути рани. Так сталося і цього разу – з бинтом, на якому висіла обручка. Її зняли з пораненої руки воїна на стабілізаційному пункті.

Під час роботи обручку не помітили й вона опинилася в смітті разом з усіма попередніми пов’язками. Пацієнт похопився її шукати вже тоді, коли сміття винесли. Розгубленого і засмученого його зустріла в коридорі медсестра "Мальва".

Чоловік сказав:"Це дуже важливо, ми можемо її пошукати?" Усі, хто був залучений до надання допомоги, одразу відгукнулися. Медики знайшли сміттєвий пакет з потрібного приміщення перев’язки. Почалися тривалі пошуки.



Медики знайшли обручку військового у смітті з допомогою рентгену / Фото першого окремого медичного батальйону

Поранений і сам кілька разів хотів взяти участь у перебиранні сміття, але медики не дозволили йому це робити без захисних рукавичок. Сміття переклали вже кілька разів, перетрусивши кожну пелюшку та залишки бинтів, але це не дало результатів. Чоловікові залишалося лише піти, опустивши голову.

У пошуку рішення, хтось із колег запропонував просвітити сміттєвий пакет в рентгені. Перший же знімок – обручка там! Нові пошуки – безрезультатно. Знову знімок! Обручка точно була в пакеті. Знову перебирання пелюшок, бинтів, розкриття всіх термоковдр – й вона нарешті опинилася в руках медиків.

Після дезінфекції медсестра побігла до пораненого зі щасливими новинами. Чоловік поїхав далі щасливим і спокійним разом з обручкою. А медиків тепер розважає історія про сміттєвий пакет під променями рентгену.

