Медики могут "передать" пострадавшего другой бригаде
В случае необходимости медики должны остановить кровь у пострадавшего. Об этом журналистам 24 Канала рассказал врач по медицине неотложных состояний Владимир Ананевич.
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У нас была пациентка в мозговой коме, с инсультом, мы ехали на госпитализацию. Фактически у нас на глазах произошло мото-ДТП. Мы остановились и осмотрели мотоциклиста. Поскольку у него не было критичности и уже подъезжала другая бригада, мы фактически передали его другой бригаде,
– сказал Ананевич.
Впрочем, он пояснил, что одна бригада не может одновременно принять двух критических пациентов, поскольку место в автомобиле – одно. Поэтому медики должны убедиться, что нет угрозы для жизни пострадавших. Если пациент стабилен, то ожидает следующего борта.
"Но мы должны физически передать людей следующему борту. Также мы можем скоординировать диспетчерскую, сколько на месте пострадавших, какие у них травмы, сколько нужно бригад и тому подобное", – подчеркнул врач.
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