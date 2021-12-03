Медики можуть "передати" постраждалого іншій бригаді
У разі потреби медики повинні зупинити кров у постраждалого. Про це журналістам 24 каналу розповів лікар з медицини невідкладних станів Володимир Ананєвич.
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У нас була пацієнтка в мозковій комі, з інсультом, ми їхали на госпіталізацію. Фактично в нас на очах відбулося мото-ДТП. Ми зупинилися та оглянули мотоцикліста. Оскільки в нього не було критичності й вже під'їжджала інша бригада, ми фактично передали його іншій бригаді,
– сказав Ананєвич.
Утім він пояснив, що одна бригада не може одночасно прийняти двох критичних пацієнтів, оскільки місце в автомобілі – одне. Тому медики повинні переконатися, що немає загрози для життя постраждалих. Якщо пацієнт стабільний, то очікує наступного борта.
"Але ми маємо фізично передати людей наступному борту. Також ми можемо скоординувати диспетчерську, скільки на місці постраждалих, які у них травми, скільки потрібно бригад тощо", – підкреслив лікар.
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