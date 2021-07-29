Водителю спецсредства пришлось ехать с максимально возможной скоростью, выезжать на встречку и протискиваться между машинами в пробке. Движение на трассе в момент выезда было довольно оживленным.

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Как отметили медики, им удалось вовремя оказать помощь всем пострадавшим.

Большинство водителей уступало дорогу

Во время гонки за жизнь пострадавших почти все водители прижимались к обочине или просто смещались вправо, чтобы скорая могла пронестись мимо них

Бусик с сиреной выезжал на встречную полосу, где автовладельцы также адекватно реагировали на его появление.

Кроме того, машина скорой без особых проблем проехала даже участок дороги, где идет ремонт.

Члены экипажа скорой подчеркнули, что вовсе не всегда им удается так быстро прорываться сквозь пробки.

Мы понимаем, что на участке дороги трассы Е95 идет ремонт, понимаем, что вы все хотите поскорее домой, но поймите, пожалуйста, что человек, который ждет нас, хочет лишь одного – жить!!! Вы играете огромную роль в спасении человека, когда даете проехать автомобилям экстренных служб!

– подчеркнули медики.

Смотрите видео проезда скорой через затор на Киевщине: