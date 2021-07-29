Водію довелося їхати з максимально можливою швидкістю, виїжджати на зустрічку та маневруючи між машинами в заторі. Рух на трасі у момент виїзду був досить жвавим.

Дивіться також Авто розім'яло: на Миколаївщині в ДТП втрапила машина поліції

Як зазначили медики, їм таки вдалося вчасно надати допомогу всім постраждалим.

Більшість водіїв поступалася дорогою

Під час перегонів за життя потерпілих, майже всі водії притискалися до узбіччя або ж зміщувалися вправо, аби швидка могла проїхати повз них.

Бус із сиреною виїжджав на зустрічну смугу, де автовласники також адекватно реагували на його появу.

Крім того, машина швидкої без особливих проблем проїхала навіть ділянку дороги, де йде ремонт.

Члени екіпажу швидкої наголосили, що далеко не завжди їм вдається так швидко прориватися крізь затори.

Ми розуміємо, що на ділянці дороги траси Е95 йде ремонт, розуміємо, що ви всі хочете додому, але зрозумійте, будь ласка, що людина, яка чекає нас, хоче лише одного – жити!!! Ви відіграєте величезну роль у порятунку людини, коли даєте проїхати автомобілям екстрених служб!

– підкреслили медики.

Дивіться відео проїзду швидкої через затор на Київщині: