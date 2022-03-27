Медики живут в больницах и до сих пор борются за жизнь людей, – мэр Мариуполя
27 марта 2022 , 09:35Читати новину українською
Источник:Уніан
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о ситуации в городе. По его словам, Мариуполь остается украинским.
Бойченко говорит, что медики, коммунальщики и спасатели являются настоящими героями. Они работают в адских условиях.
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Медики, сотрудники ГСЧС, коммунальщики – настоящие герои Украины. Третья больница, четвертая больница, больница скорой медицинской помощи – все они в подвалах спасают жизнь людям. Медики живут в больницах вместе с семьями и до сих пор борются за жизнь людей,
– сказал Бойченко.
Он подчеркнул, что работники критической инфраструктуры все это время ведут героическую борьбу за жизнь мариупольцев.
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