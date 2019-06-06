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      Медики констатировали смерть пенсионерки, а она воскресла

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      Медики констатировали смерть пенсионерки, а она воскресла
      Медики констатировали смерть пенсионерки, а она воскресла / pinterest.ru

      В городе Кременчуге Полтавской области 83-летняя женщина ожила после того, как медики и полиция констатировали ее смерть.

      Местная жительница Светлана Карась у себя на Facebook-странице написала, что накануне ее соседка забрала к себе из деревни 83-летнюю мать.

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      Пенсионерке 3 июня стало плохо, поэтому дочь подумала, что мать умерла. Сотрудники скорой помощи прибыли на место вызова и констатировали смерть пенсионерки.

      Приехала полиция, оформили бумаги. Вызвали машину ритуальных услуг... Начали обзванивать родственников... И тут бабушка чихнула,
      – написала Светлана.

      Местная жительница добавила, что она не знает, как в этот момент вели себя полиция и медики, но "посмотреть на их лица хотел весь дом".

      Эту информацию подтвердила полиция Кременчуга. В пресс-службе добавили, что то, что пенсионерка жива, увидели работники ритуальных услуг.

      Женщину отвезли в больницу. Ее состояние тяжелое,
      – рассказала пресс-офицер полиции Анна Васенко.

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      Теги: Новости Кременчуга Полиция Новости Полтавы Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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