Медики констатировали смерть пенсионерки, а она воскресла

В городе Кременчуге Полтавской области 83-летняя женщина ожила после того, как медики и полиция констатировали ее смерть.

Местная жительница Светлана Карась у себя на Facebook-странице написала, что накануне ее соседка забрала к себе из деревни 83-летнюю мать.

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Пенсионерке 3 июня стало плохо, поэтому дочь подумала, что мать умерла. Сотрудники скорой помощи прибыли на место вызова и констатировали смерть пенсионерки.

Приехала полиция, оформили бумаги. Вызвали машину ритуальных услуг... Начали обзванивать родственников... И тут бабушка чихнула,

– написала Светлана.

Местная жительница добавила, что она не знает, как в этот момент вели себя полиция и медики, но "посмотреть на их лица хотел весь дом".

Эту информацию подтвердила полиция Кременчуга. В пресс-службе добавили, что то, что пенсионерка жива, увидели работники ритуальных услуг.

Женщину отвезли в больницу. Ее состояние тяжелое,

– рассказала пресс-офицер полиции Анна Васенко.