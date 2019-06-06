Медики констатували смерть пенсіонерки, а вона воскресла
У місті Кременчуці, що на Полтавщині 83-річна жінка ожила після того, як медики та поліція констатували її смерть.
Місцева мешканка Світлана Карась у себе на Facebook-сторінці написала, що напередодні її сусідка забрала до себе із села 83-річну матір.
Читайте також: Жінка після весілля втекла від чоловіка зі священиком
Пенсіонерці 3 червня стало зле, тож дочка подумала, що матір померла. Співробітники швидкої допомоги прибули на місце виклику і констатували смерть пенсіонерки.
Приїхала поліція, оформили папери. Викликали машину ритуальних послуг... Почали обдзвонювати родичів... І тут бабуся чхнула,
– написала Світлана.
Місцева мешканка додала, що вона не знає, як у цей момент поводилися поліція і медики, але "подивитися на їхні обличчя хотів весь будинок".
Цю інформацію підтвердила поліція Кременчука. У прес-службі додали, що те, що пенсіонерка жива, побачили працівники ритуальних послуг.
Жінку відвезли до лікарні. Її стан тяжкий,
– розповіла прес-офіцер поліції Ганна Васенко.