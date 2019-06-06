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      Медики констатували смерть пенсіонерки, а вона воскресла

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      Медики констатували смерть пенсіонерки, а вона воскресла
      Медики констатували смерть пенсіонерки, а вона воскресла / pinterest.ru

      У місті Кременчуці, що на Полтавщині 83-річна жінка ожила після того, як медики та поліція констатували її смерть.

      Місцева мешканка Світлана Карась у себе на Facebook-сторінці написала, що напередодні її сусідка забрала до себе із села 83-річну матір.

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      Пенсіонерці 3 червня стало зле, тож дочка подумала, що матір померла. Співробітники швидкої допомоги прибули на місце виклику і констатували смерть пенсіонерки.

      Приїхала поліція, оформили папери. Викликали машину ритуальних послуг... Почали обдзвонювати родичів... І тут бабуся чхнула,
      – написала Світлана.

      Місцева мешканка додала, що вона не знає, як у цей момент поводилися поліція і медики, але "подивитися на їхні обличчя хотів весь будинок".

      Цю інформацію підтвердила поліція Кременчука. У прес-службі додали, що те, що пенсіонерка жива, побачили працівники ритуальних послуг.

      Жінку відвезли до лікарні. Її стан тяжкий,
      – розповіла прес-офіцер поліції Ганна Васенко.

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      Теги: Курйозні новини Новини Полтави Поліція Новини Кременчука
      Джерело: 24 канал
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