Медики констатували смерть пенсіонерки, а вона воскресла

У місті Кременчуці, що на Полтавщині 83-річна жінка ожила після того, як медики та поліція констатували її смерть.

Місцева мешканка Світлана Карась у себе на Facebook-сторінці написала, що напередодні її сусідка забрала до себе із села 83-річну матір.

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Пенсіонерці 3 червня стало зле, тож дочка подумала, що матір померла. Співробітники швидкої допомоги прибули на місце виклику і констатували смерть пенсіонерки.

Приїхала поліція, оформили папери. Викликали машину ритуальних послуг... Почали обдзвонювати родичів... І тут бабуся чхнула,

– написала Світлана.

Місцева мешканка додала, що вона не знає, як у цей момент поводилися поліція і медики, але "подивитися на їхні обличчя хотів весь будинок".

Цю інформацію підтвердила поліція Кременчука. У прес-службі додали, що те, що пенсіонерка жива, побачили працівники ритуальних послуг.

Жінку відвезли до лікарні. Її стан тяжкий,

– розповіла прес-офіцер поліції Ганна Васенко.