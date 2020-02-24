Медреформа под угрозой: что наговорил коррупционер Тодуров в эфире пропагандистов

Местные олигархи и воры – они родные. Все знают сколько и что они украли, но ведь свои, родненькие. Нельзя их гнать в шею или садить в тюрьму. А то ведь придут эти страшные, "от Сороса".

Новый борец против Сороса – хирург Тодуров. Сорос, по его словам, прислал Супрун убить как можно больше пенсионеров, а теперь скупает частные клиники. И остановить медреформу – значит остановить Сороса, убрать его костлявые пальцы с шей бедных украинцев. И, конечно, спасти пенсионеров. От злых транс национальных корпораций. Думается, такой текст недавно можно было получить просто переведя с испанского какой-то небольшой кусочек речи Уго Чавеса. Они там в Венесуэле всю дорогу боролись с этими страшными транс национальными корпорациями. Можно сказать, победили. Теперь у людей там нет денег покупать продукцию этих страшных кока кол или проктар энд гембелов.

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Конечно, непонятно, зачем убивать пенсионеров, когда ты хочешь скупить все клиники, ведь этим ты уменьшаешь свой рынок и будущий доход, но то таке. Искать логику в его словах в принципе не логично. Как и искать факты.

И тут самый интересный вопрос, он верит сам в то, что нечет или просто работает на свою аудиторию. То есть или он псих, или сволочь. При этом, мы знаем его как коррупционера и человека, который прикрывал главную титушку Майдана, Крысина. Что вроде как показывает его сволочью. Но кто мешает сволочи быть психом?

И да, Тодуров может быть хорошим хирургом. Ну и что? Это не мешает ему быть при этом сволочью. Он может быть и хирургом и коррупционером. Это не взаимоисключающие вещи. И это не значит, что нас должно интересовать его мнение по любому другому вопросу, кроме как операции на сердце. Равно как Усик и Ломаченко – прекрасные боксеры. Но не надо задавать им вопросы на другие темы. Они всего лишь боксеры. И хороший боксер может боксировать с православием головного мозга.

Самый интересный вопрос в другом. Вот почему так? Если человек борется против Сороса, то он обязательно или человек олигарха, или коррупционер, или и то и другое вместе? Парадокс.

Вот выходят люди, которые доят Украину 28 лет на публику и говорят: "Смотрите люди, мы ваши родные, а там, в тумане неопределенности, затаились страшные враги, невидимые как коронавирус и такие же беспощадные. Верьте нам. Мы защитим вас от них.

А пока мы защищаем, несите ваши денюшки...

Очень похоже на деструктивную секту, кстати...

Или на стокгольмский синдром, когда вся страна в плену олигархов и коррупционеров, но они убеждают, что враги снаружи...

При том, что никто не скажет, что за 30 лет украли (приватизировали) эти враги, это Соросы и Ротшильды, или на какой денежный поток сели. Но они страшные. А вот местные олигархи и воры – они родные. Все знают сколько и что они украли, но ведь свои, родненькие. Нельзя их гнать в шею или садить в тюрьму. А то ведь придут эти страшные, "от Сороса".

И да, этот человек призван оценить эффект медреформы. Сейчас должны запустить второй этап медреформы. И возможно, комиссия Тодуровых-Радуцких призвана остановить этот процесс. Ну чтобы деньги не пошли за пациентами. А остались у глав врачей. Которые и войдут в комиссию.

Решение, конечно же, будет принимать Офис президента. И именно они в очередной раз должны будут сделать выбор. Они за изменения или вместе с коррупционерами. Они за цивилизацию или за битву экстрасенсов. Они поддерживают весь тот бред, который несет Тодуров в телевизоре или они адекватны. Ведь это так просто. Это так просто покрутить пальцем у виска, когда какой то дядя несет ересь. И то что это ересь понятно любому человеку, обладающему критическим мышлением.

Но выбор за Офисом президента. Они за европейские ценности или скрепы. И в этот раз быть на стороне развития гораздо проще. Надо просто не мешать. не надо продавливать голосование. Это не ведет к потере любимого рейтинга. Надо просто не останавливать реформу.

И цена этого решения – человеческие жизни. В прямом смысле этого слова. И даже временная остановка реформы будет означать, что они выбрали старых добрых коррупционеров. И тоже либо верят в их ересь, либо готовы покрывать их обман.

Очень простой выбор.

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