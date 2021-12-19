Медреформы, игорный бизнес: Корниенко рассказал, чем нардепы займутся после каникул

Александр Корниенко рассказал о плане работы народных депутатов после возвращения с новогодних каникул. В частности они начнут работу 25 января 2022 года.

Вице-спикер парламента пояснил, что нардепы рассмотрят проекты законов, которые не успели проработать в 2021 году. Об этом он рассказал на брифинге 19 декабря.

К теме "Слуга" Кравчук рассказала, будут ли досрочные парламентские выборы в Украине

Корниенко рассказал о плане работы нардепов в 2022 году

У нас есть ряд законопроектов, которые мы не успели на этой неделе (речь идет о 13 – 19 декабря – 24 канале). Это и продолжение медицинской реформы, поскольку законопроекты (о реформах – 24 канал) были отправлены на первое чтение. Есть законопроекты, связанные с социальными вопросами. Это накопительная пенсия, которую мы тоже не успели на этой неделе,

– рассказал Корниенко.

Также политик добавил, что народные депутаты также не дошли до реформирования налоговой составляющей игорного бизнеса. По его мнению, введение проекта этого закона, принесет новые поступления в бюджет.

Кроме того, Александр Корниенко рассказал, что 6 месяцев Верховная Рада не может проголосовать беспошлинный ввоз до 150 евро.

"Много законов. Они будут двигаться. Будем смотреть на выходе из отпуска, как будет формироваться повестка дня", – заверил политик.

Коротко о последнем заседании Верховной Рады в 2021 году

Последнее пленарное заседание Верховной Рады состоялось 17 декабря. Во время него под Верховной Радой пикетировали предприниматели. Они выступали против введения проекта закона №5866-1, предлагающего восстановить право ФЛП 1 – 4 групп не применять РРО в отношении товаров и услуг, стоимость единицы которых не превышает 1 минимальной зарплаты.

В этот день в Раде пытались внести в повестку дня законопроект №6376. Он предусматривает отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП еще на год. Однако за него проголосовали всего 102 политики, поэтому его даже не внесли в повестку дня.

Кроме того, в этот день первый вице-спикер Александр Корниенко рассказал, что Александру Устинову выбрали председателем парламентской фракции "Голос". Она должна заменить Ярослава Железняка.

Kyiv Symphony Orchestra сыграл камерный концерт в Верховной Раде – смотрите видео