Віцеспікер парламенту пояснив, що нардепи розглянуть проєкти законів, які не встигли опрацювати у 2021 році. Про це він розповів на брифінгу 19 грудня.

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У нас є низка законопроєктів, які ми не встигли цього тижня (мовиться про 13 – 19 грудня – 24 канал). Це і продовження медичної реформи, оскільки законопроєкти (про реформи – 24 канал) були відправленні на перше читання. Є законопроєкти, пов'язані з соціальними питаннями. Це накопичувальна пенсія, яку ми теж не встигли цього тижня,

– розповів Корнієнко.

Також політик додав, що народні депутати також не дійшли до реформування податкової складової грального бізнесу. На його думку, запровадження проєкту цього закону, принесе нові надходження до бюджету.

Окрім того, Олександр Корнієнко розповів, що 6 місяців Верховна Рада не може проголосувати безмитне ввезення до 150 євро.

"Багато законів. Вони будуть рухатися. Будемо дивитися на виході з відпустки, як формуватиметься порядок денний", – запевнив політик.

Коротко про останнє засідання Верховної Ради у 2021 році

Останнє пленарне засідання Верховної Ради відбулось 17 грудня. Під час нього під Верховною Радою пікетували підприємці. Вони виступали проти запровадження проєкту закону №5866-1, що пропонує відновити право ФОПів 1 – 4 груп не застосовувати РРО щодо товарів та послуг, вартість одиниці яких не перевищує 1 мінімальної зарплати.

У цей день у Раді намагались внести у порядок денний законопроєкт №6376. Він передбачає відтермінування касових апаратів для ФОПів ще на рік. Проте за нього проголосували всього 102 політики, тому його навіть не внесли до порядку денного.

Окрім того, у цей день перший віцеспікер Олександр Корнієнко розповів, що Олександру Устінову вибрали головою парламентської фракції "Голос". Вона має замінити Ярослава Железняка.

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