Скандал в медуниверситете Ивано-Франковска: студент разоблачил преподавателя, который ведет пары на русском

Студент 5-ого курса Ивано-Франковского национального медицинского университета Денис Дудко пожаловался, что преподаватель по нейрохирургии ведет пары на русском языке. В учебном заведении прокомментировали ситуацию. Также появилась реакция мэра города.

По словам Дениса, преподаватель Вячеслав Ботев ведет свои пары на языке оккупантов. Еще на первом занятии, говорит парень, тот рассказал, что он – переселенец из Донецка, а потому будет преподавать на русском, и предупредил, чтобы студенты не писали на него докладные, передает 24 Канал со ссылкой на "Репортера".

Смотрите также Организаторы Таллиннского фестиваля заявили, что не будут убирать российский фильм из программы

Пары на русском в вузе Франковска

Студент заявил, что считает недопустимым преподавание на русском в вузе, когда идет 11-тый год войны.

По словам Дениса, он делал замечания преподавателю, на что тот отреагировал агрессивно и в "наказание" исправлял оценки на отрицательные.

Стремлюсь придать этому максимальную огласку, чтобы минимизировать в Ивано-Франковске узкие манеры, нарративы и вообще звучание этого "языка",

– написал парень на странице в инстаграм, распространив видео с лекции Ботева.

Следует заметить, что среди студентов мнения разделились. Большинство не поддержало Дениса. Они говорят, что тот не прав, потому что преподаватель, мол, переселенец.

Я такое терпеть не готов. Мой отец не за это воюет. Я спросил декана в личных сообщениях, считает ли он нормальным такое преподавание. И он написал, что ждет меня у себя в понедельник после 15 часов,

– рассказал Денис.

К слову, по данным реестра идентификаторов для ученых ORCID, преподаватель Вячеслав Ботев работает в медицинском университете с 2016 года.

Что сказали в университете

В учебном заведении отреагировали на инцидент. Там сообщили, что ректор приказал создать Комиссию для служебной проверки фактов, изложенных в сообщениях студентов в социальных сетях по использованию преподавателем русского языка при проведении практических занятий по нейрохирургии.

Отмечается, что о результатах работы Комиссии будет проинформирована общественность.

Уверяем, что Ивано-Франковский национальный медицинский университет в лице ректора осуждает любые действия, по использованию русского языка в образовательном процессе, что в настоящее время является не только вопросом морали, а также противоречит Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и законодательству об образовании,

– говорится в заявлении университета.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцкив тоже прокомментировал языковой скандал. Он заявил, что "в тыловом Франковске недопустимо подобное. Преподаватель, который не умеет вести пары на украинском языке – не должен преподавать в Украине".