За словами Дениса, викладач Вячеслав Ботєв веде свої пари мовою окупантів. Ще на першому занятті, каже хлопець, той розповів, що він – переселенець із Донецька, а тому викладатиме російською, і попередив, аби студенти не писали на нього доповідні, передає 24 Канал із посиланням на "Репортера".

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Пари російською у вузі Франківська

Студент заявив, що вважає неприпустимим виклання російською у вузі, коли йде 11-тий рік війни.

За словами Дениса, він робив зауваження викладачу, на що той реагував агресивно і в "покарання" виправляв оцінки на негативні.

Прагну надати цьому максимального розголосу, щоб мінімізувати у Івано-Франківську узькі манери, наративи та й взагалі звучання цього "язика",

– написав хлопець на сторінці в інстаграм, поширивши відео з лекції Ботєва.

Слід зауважити, що серед студентів думки розділилися. Більшість не підтримала Дениса. Вони кажуть, що той не правий, бо викладач, мовляв, переселенець.

Я таке терпіти не готовий. Мій батько не за це воює. Я запитав декана у приватних повідомленнях, чи він вважає нормальним таке викладання. І він написав, що чекає мене у себе в понеділок після 15 години,

– розповів Денис.

До слова, за даними реєстру ідентифікаторів для науковців ORCID, викладач Вячеслав Ботєв працює у медичному університеті з 2016 року.

Що сказали в університеті

У навчальному закладі відреагували на інцидент. Там повідомили, що ректор наказав створити Комісію для службової перевірки фактів, викладених у повідомленнях студентів у соціальних мережах щодо використання викладачем російської мови при проведенні практичних занять з нейрохірургії.

Зазначається, що про результати роботи Комісії буде проінформовано громадськість.

Запевняємо, що Івано-Франківський національний медичний університет в особі ректора засуджує будь-які дії, щодо використання російської мови в освітньому процесі, що на цей час є не тільки питанням моралі, а також суперечить Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та законодавству про освіту,

– йдеться у заяві університету.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцків теж прокоментував мовний скандал. Він заявив, що "у тиловому Франківську неприпустиме подібне. Викладач, який не вміє вести пари українською мовою – не має викладати в Україні".