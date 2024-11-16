За словами Дениса, викладач Вячеслав Ботєв веде свої пари мовою окупантів. Ще на першому занятті, каже хлопець, той розповів, що він – переселенець із Донецька, а тому викладатиме російською, і попередив, аби студенти не писали на нього доповідні, передає 24 Канал із посиланням на "Репортера".
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Пари російською у вузі Франківська
Студент заявив, що вважає неприпустимим виклання російською у вузі, коли йде 11-тий рік війни.
За словами Дениса, він робив зауваження викладачу, на що той реагував агресивно і в "покарання" виправляв оцінки на негативні.
Прагну надати цьому максимального розголосу, щоб мінімізувати у Івано-Франківську узькі манери, наративи та й взагалі звучання цього "язика",
– написав хлопець на сторінці в інстаграм, поширивши відео з лекції Ботєва.
Слід зауважити, що серед студентів думки розділилися. Більшість не підтримала Дениса. Вони кажуть, що той не правий, бо викладач, мовляв, переселенець.
Я таке терпіти не готовий. Мій батько не за це воює. Я запитав декана у приватних повідомленнях, чи він вважає нормальним таке викладання. І він написав, що чекає мене у себе в понеділок після 15 години,
– розповів Денис.
До слова, за даними реєстру ідентифікаторів для науковців ORCID, викладач Вячеслав Ботєв працює у медичному університеті з 2016 року.
Що сказали в університеті
У навчальному закладі відреагували на інцидент. Там повідомили, що ректор наказав створити Комісію для службової перевірки фактів, викладених у повідомленнях студентів у соціальних мережах щодо використання викладачем російської мови при проведенні практичних занять з нейрохірургії.
Зазначається, що про результати роботи Комісії буде проінформовано громадськість.
Запевняємо, що Івано-Франківський національний медичний університет в особі ректора засуджує будь-які дії, щодо використання російської мови в освітньому процесі, що на цей час є не тільки питанням моралі, а також суперечить Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та законодавству про освіту,
– йдеться у заяві університету.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцків теж прокоментував мовний скандал. Він заявив, що "у тиловому Франківську неприпустиме подібне. Викладач, який не вміє вести пари українською мовою – не має викладати в Україні".