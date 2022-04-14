Медведчук, "боевые наркотики", обстрел российских пограничников: дайджест российских фейков

Российская пропаганда продолжает свою деятельность в информационном поле. Центр противодействия дезинформации сообщил о самых популярных манипуляциях врага.

Российские пропагандисты всячески пытаются извратить факты. Впрочем, подобные приемы могут пройти только с недалекими россиянами.

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Дайджест фейков

Фейк 1. После задержания Виктора Медведчука пресс-секретарь Путина Песков заявил, что тот никогда не имел "закулисных отношений с Россией". Также он добавил, что войны удалось бы избежать, если бы Украина учитывала идеи Медведчука.

Фейк 2. Губернатор Курской области заявил, что украинцы обстреляли пограничный пункт России, а их пограничники открыли ответный огонь. Это ложь, ведь Украина ведет оборонительные действия.

Фейк 3. Российское министерство обороны заявило, что незаконные вооруженные формирования непризнанных и незаконных республик обнаружили под Мариуполем лабораторию для изготовления "боевых наркотиков для украинских националистов". Правда, пропагандисты для иллюстрации использовали фото одной из школ Харькова, провалив информационный вброс.

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