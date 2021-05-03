В Bihus.Info есть собственный юридический отдел, который после публикации расследования пишет заявления в соответствующие органы. Он добивается возбуждения уголовных дел и как-то поджимает соответствующий процесс.

Конечно между публикацией и официальными изменениями иногда проходит много времени. Но ничего поделать нельзя, ведь бюрократический аппарат – достаточно медленный.

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Дело Гладковского наконец в суде

Через 3 года дело Игоря Гладковского наконец-то в суде. За этот период он успел:

получить подозрение от Национального антикоррупционного бюро расследований за взятки и злоупотребление влиянием своего отца;

побыть в розыске;

получить обвинительный акт.

Его "бизнес-партнеры" и "подчиненные" получили ряд подозрений: некоторые признали вину, некоторые пошли на сделку со следствием. Поэтому процесс происходит.

Дальше, чем с Гладковским, процесс зашел разве что с Никитой Микитасем. Напомним, что он, его суды, следственный изолятор и уплата им сотни миллионов в бюджет – это также продукт расследование Bihus.Info, которое официально далее "подхватило" НАБУ.

Тренировочную базу Медведчука закрыли

О Викторе Медведчуке говорят довольно много: трубу забрали, самолет приземлили, бизнес санкционировали. Есть одна вещь, которую у Медведчука потеряли именно при активном участии расследователей: 11 тысяч квадратов захваченной территории в парке на Трухановом острове.

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Ту территорию много лет назад захватила частная армия Медведчука, так называемая охранная компания "Шторм". Мужчины, которые охраняют и самого Медведчука, и различные его объекты. А также – очень не любят камеры, поэтому "прыгают" на расследователей.

В парке на Трухановом острове бойцы Медведчука строили себе тренировочную базу. Почему там? Потому что там красиво. Никаких документов у них не было, да и не могло быть. Территорию застроили забором, а потом туда постучали журналисты.

Охранники Медведчука превратили Труханов остров в тренировочную базу: смотрите видео

Осенью 2020 года после заявлений юристов, обращений и "штурма" прокуратуры, через суд землю у "Шторма" отобрали. Через некоторое время "медведчуковцы" отбили свой тренировочный центр.

В конце концов на базу "шторма" приехали силовики, показали уголовное производство за самовольный захват земли. И после этого техника снесла забор. Сейчас суды должны довести до финала соответствующую историю.

Дубинский стал неприемлемым персонажем для приличных людей

Самая отвратительная история, связанная с Александром Дубинским, появилась в конце 2020 года. Тогда журналисты получили переписки Дубинского с гражданской женой экс-министра доходов и сборов Александра Клименко Ольгой Семченко.

Расследователи увидели, как Дубинский конструировал фейки о Майдане. В частности создал самый известный фейк о проститутках Майдана, который раскручивали через "Вести".

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Сначала была тишина, но в конце концов его выпихнули из "Слуги народа". И вообще для приличных людей он стал неприемлемым персонажем.



Александр Дубінський / Фото AFP

Куратор для "слуг" – Павлюк

Еще один персонаж – Илья Павлюк. Он не так широко известен медийно, как Дубинский, но влиятельнее. Имя Павлюка прежде всего напоминает о теневых схемах, приближенности к Владимиру Зеленскому и плохом влиянии на депутатов.

Павлюк – бизнесмен с длинным шлейфом контрабанды, таможенных схем. Он как близкий друг кандидата в президенты – начал курировать ход выборов в регионах.

Но зимой 2020 года Bihus.Info сняли, как группа нардепов бегала в офис Павлюка вблизи офиса Президента, а потом голосовала за нужные вопросы.

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Журналисты спросили депутатов, почему они туда бегают. Но ответы были некорректны. Сейчас те ответы, благодаря юристам расследователей, будут искать в Генеральной прокуратуре. Там начали расследование относительно незаконного влияния на депутатов.

Наумов переплюнул Тищенко

Николай Тищенко и раньше был известным персонажем, но после расследования летней давности его ресторан "Велюр" стал мемом, народным творчеством и символом наглости, лицемерия и пренебрежения правилами, которые власть налагает на граждан.

"Велюр" – это ресторан из группы Тищенко, где угощались нардепы в разгар локдауна. Переплюнуть Тищенко в "борзости" было почти невозможно, но кое-кто попытался. Один из полицейских топов – Иван Наумов.



Иван Наумов / Фото "Наши деньги"

До сюжета журналистов – Наумов был главным завхозом Национальной полиции. Первый материал о нем расследователи сделали еще в 2017 году.

Заметили почти случайно: номера прикрытия на его машине меняли посреди улицы. Оказалось, что у завхоза Нацполиции в родственных активах:

Maserati;

много земли на берегу Киевского моря;

частный дом в 5 этажей.

В 2020 году на земле вырос загородный клуб, или комплекс отдыха – Нави. Наумов там проводил рабочее время, хотя официально клубом руководил его сын. Откуда деньги на строительство всей этой красоты – так и осталось тайной.

Но дело в другом. Во время осеннего локдауна, когда полиция устраивала рейды по ресторанам и все должно было быть закрыто, журналисты посетили "семейный клуб" Наумовых.

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В клубе нервно отреагировали на визит журналистов. А полицию, которую они вызвали, просто не впустили. Но после эфира Наумова уволили и начали служебную проверку.