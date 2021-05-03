У Bihus.Info є власний юридичний відділ, який після публікації розслідування пише заяви у відповідні органи. Він добивається порушення кримінальних справ і якось підтискає відповідний процес.

Звісно між публікацією та офіційними змінами інколи минає багато часу. Але нічого вдіяти не можна, адже бюрократичний апарат – досить повільний.

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Справа Гладковського нарешті в суді

Через 3 роки справа Ігоря Гладковського нарешті в суді. За цей період він встиг:

отримати підозру від Національного антикорупційного бюро розслідувань за хабарі та зловживання впливом свого батька;

побути в розшуку;

отримати обвинувальний акт.

Його "бізнес-партнери" та "підлеглі" отримали низку підозр: деякі визнали провину, деякі пішли на угоду зі слідством. Тому процес відбувається.

Далі, ніж з Гладковським, процес зайшов хіба що з Микитою Микитасем. Нагадаємо, що він, його суди, слідчий ізолятор і сплата ним сотні мільйонів в бюджет – це також продукт розслідування Bihus.Info, яке офіційно далі "підхопило" НАБУ.

Тренувальну базу Медведчука закрили

Про Віктора Медведчука говорять досить багато: трубу забрали, літак приземлили, бізнес санкціонували. Є одна річ, яку в Медведчука втратили саме за активної участі розслідувачів: 11 тисяч квадратів захопленої території в парку на Трухановому острові.

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Ту територію багато років тому захопила приватна армія Медведчука, так звана охоронна компанія "Шторм". Чоловіки, які охороняють і самого Медведчука, і різні його об'єкти. А також – дуже не люблять камери, тому "стрибають" на розслідувачів.

В парку на Трухановому острові бійці Медведчука будували собі тренувальну базу. Чому там? Тому що там красиво. Жодних документів в них не було, та і не могло бути. Територію забудували парканом, а потім туди постукали журналісти.

Охоронці Медведчука перетворили Труханів на тренувальну базу: дивіться відео

Восени 2020 року після заяв юристів, звернень і "штурхання" прокуратури, через суд землю у "Шторму" відібрали. Через деякий час "медведчуківці" відбили свій тренувальний центр.

Зрештою на базу "Шторму" приїхали силовики, показали кримінальне провадження за самовільне захоплення землі. І після того техніка знесла паркан. Наразі суди мають фіналізувати відповідну історію.

Дубінський став неприйнятним персонажем для пристойних людей

Найогидніша історія, пов'язана з Олександром Дубінським, з'явилась наприкінці 2020 року. Тоді журналісти отримали листування Дубінського з цивільною дружиною ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка Ольгою Семченко.

Розслідувачі побачили, як Дубінський конструював фейки про Майдан. Зокрема створив найвідоміший фейк про проституток Майдану, який розкручували через "Вести".

До теми Дубінський сам вигадав фейк про "проституток з Майдану", – розслідування журналістів

Спочатку була тиша, але зрештою його випхали зі "Слуги народу". І взагалі для пристойних людей він став неприйнятним персонажем.



Олександр Дубінський / Фото AFP

Куратор для "слуг" – Павлюк

Ще один персонаж – Ілля Павлюк. Він не так широко відомий медійно, як Дубінський, але впливовіший. Ім'я Павлюка передусім нагадує про тіньові схеми, наближеність до Володимира Зеленського і поганий вплив на депутатів.

Павлюк – бізнесмен з довгим шлейфом контрабанди, митних схем. Він як близький друг кандидата в президенти – почав курувати хід виборів в регіонах.

Але взимку 2020 року Bihus.Info зняли, як група нардепів бігала до офісу Павлюка поблизу Офісу Президента, а потім голосувала за потрібні питання.

До теми Групою депутатів від "Слуги народу" керує бізнесмен Павлюк, – ЗМІ

Журналісти запитали депутатів, чому вони туди бігають. Але відповіді були некоректні. Наразі ті відповіді, завдяки юристам розслідувачів, шукатимуть в генеральній прокуратурі. Там розпочали розслідування щодо незаконного впливу на депутатів.

Наумов переплюнув Тищенка

Микола Тищенко і раніше був відомим персонажем, але після розслідування річної давнини його ресторан "Велюр" став мемом, народною творчістю і символом нахабства, лицемірства і нехтування правилами, які влада накладає на громадян.

"Велюр" – це ресторан з групи Тищенка, де частувались нардепи у розпал локдауну. Переплюнути Тищенка у "борзості" було майже неможливо, але дехто спробував. Один з поліцейських топів – Іван Наумов.



Іван Наумов / Фото "Наші гроші"

До сюжету журналістів – Наумов був головним завгоспом Національної поліції. Перший матеріал про нього розслідувачі зробили ще у 2017 році.

Помітили майже випадково: номера прикриття на його машині міняли посеред вулиці. Виявилось, що у завгоспа Нацполіції в родинних активах:

Maserati;

багато землі на березі київського моря;

приватний будинок у 5 поверхів.

У 2020 році на землі виріс заміський клуб, чи комплекс відпочинку – НАВІ. Наумов там проводив робочий час, хоча офіційно клубом керував його син. Звідки гроші на будівництво усієї цієї краси – так і залишилось таємницею.

Але річ в іншому. Під час осіннього локдауну, коли поліція влаштовувала рейди ресторанами і все мало бути закрите, журналісти завітали до "родинного клубу" Наумових.

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У клубі нервово відреагували на візит журналістів. А поліцію, яку вони викликали, просто не впустили. Але після ефіру Наумова звільнили і почали службову перевірку.