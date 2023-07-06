Карманная армия Медведчука: как Кремль годами вербовал украинцев и где предатели сегодня

Российские оккупанты вкладывали миллиарды долларов в то, чтобы вернуть Украину в свою орбиту гибридным путем. Для этого захватчики привлекали многочисленных маргинальных активистов и политиков, которые должны были изменить курс нашего государства любым способом. Вплоть до силового свержения власти.

Общеизвестен тот факт, что до полномасштабной войны в Кремле считали кума Путина – Виктора Медведчука – популярной в Украине фигурой, которая может организовать действительно массовые беспорядки и возглавить наше государство, вернув его таким образом на пророссийский курс упадка. Именно для того, чтобы так или иначе покорить Киев гибридным способом, рашисты на протяжении многих лет вкладывали в пророссийскую общественную организацию "Украинский выбор" безумные деньги, выполняли все прихоти Медведчука, а тот лишь надувал щеки и обещал принести к ногам бункерного фюрера тело изнасилованной и обескровленной страны. Как и благодаря кому планы россиян на подобный "мягкий" захват Украины потерпели фиаско, читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Так есть хочется, что и переночевать негде: почему в России реанимируют политический труп Медведчука Ценный кадр для России Будучи родственником и другом Путина, Виктор Медведчук за десятки лет своей работы в Украине создал немалую агентурную сеть, "отжал" у государства рынок сжиженного газа, завладел частью нефтепродуктопровода и многими телевизионными каналами. При этом, несмотря на откровенные и многочисленные нарушения законов и работу на страну-агрессора, преступник был практически неприкосновен и сохранял свое влияние даже в те моменты, когда находился под следствием. Подозрение в государственной измене Медведчуку работники СБУ объявили только в мае 2021 года, однако во время избрания меры пресечения судье не хватило доказательств по рискам вмешательства обвиняемого в ход уголовного дела или бегству деятеля от ответственности, поэтому его отправили под домашний арест. Эта мера пресечения продолжалась вплоть до февраля 2022 года, когда преступник спокойно сбежал. Целых 48 дней Медведчук скрывался и имел четкий план выезда за границу: охранники и работники ФСБ собирались переправить его в Приднестровье, а оттуда – через Беларусь в Россию. К счастью, контрразведчики его все же поймали и уже не отпускали из-за решетки.

Медведчук после второго задержания / Фото из телеграма Владимира Зеленского 22 сентября 2022 Медведчука обменяли на 200 украинских военнослужащих, среди которых были командиры обороны Мариуполя и сами бойцы гарнизона "Азовстали". Как Кремль годами вербовал украинцев и где предатели сегодня: смотрите видео

Россия злоупотребляет принципами демократии по всему миру

По словам политтехнолога Ярослава Макитры, за все годы правления Путина Кремль развернул незаурядную деятельность, используя так называемые системы демократических принципов, которые предусматривают в том числе свободное функционирование различных организаций. Именно под прикрытием таких структур во многих странах российские спецслужбы формировали нужную Москве информационную картинку, вербовали агентов и организовывали разные деструктивные мероприятия и митинги.

При этом совсем не обязательно, чтобы созданные Москвой ОО были откровенно пророссийскими.

Если мы возьмем эти государства, географически расположенные рядом с Россией, и которые в прямой сфере кремлевских интересов, которые Москва хотела бы захватить для восстановления СССР, то там действует множество "активистов", прямо выступающих некоторые даже за союз с Россией, демонтаж своей государственности. В странах Запада обычно действуют организации, чья цель завуалирована. Они не несут в массы прямые призывы к воссоединению с Россией, а лишь иногда пытаются донести какие-то свои нарративы.

– отметил эксперт.

Часто такие организации действуют под видом культурных центров, церковных либо спортивных организаций. В общем, Кремль всегда пытался подрывать принципы демократии, пользуясь гибридными инструментами. В демократических странах, где у государства нет тотального контроля за обществом, россиянам было очень легко организовывать свои агентские сети. Именно поэтому Кремль всегда имел разветвленную систему своих организаций в Европе.

При этом нередко в таких ОО есть люди, которые могут не понимать свою роль и свою миссию, ведь их используют "в темную". Фактически Россия создала спрута, который по-разному воспроизводится в каждом государстве, адаптируется под его законодательство, социально-политическую обстановку. К сожалению, таким образом Кремль смог получить серьезное влияние на Европу.

От митингов к государственным переворотам

Как показала практика, хорошо координированные Москвой структуры вполне способны угрожать национальной безопасности многих стран. Ведь иногда такие маргинализованные группы людей получают возможность серьезно менять государственную политику, устраивать мятежи или даже влиять на результаты выборов. И, как показывает практика, именно от эффективности работы спецслужб зависит, будут ли такие группы влиять на угрозу национальной безопасности.



Пророссийские протесты в Молдове – результат работы российских агентурных сетей / Фото "Фокус"

Именно так россияне пытались совершить переворот в Черногории и расшатать ситуацию в Молдове. Благодаря своим агентам Кремль добился огромного успеха в Грузии, где идет ползучая оккупация и готовится месть рашистов за сопротивление. Благодаря пророссийским организациям Москва спровоцировала ряд военных конфликтов и вторглась в суверенные страны под предлогом принуждения к миру или защите кого-то от нацистов. Не была исключением и Украина.

Во время подготовки к вторжению на нашу землю еще в начале 2000-х россияне активно работали с населением практически всех регионов Неньки. С помощью подкупленных политиков, общественных организаций, церкви и СМИ Кремль продвигал идеи "русского мира", пропагандировал сумасшедшее евразийское единство и пытался двигаться к воссозданию СССР. Однако, несмотря на наличие большого количества агентов воздействия, рашисты потерпели идеологическое поражение. Случилось это еще в далеком 2004-м, когда Кремль не смог получить булаву для зэка-Януковича.

Оранжевая революция очертила линию глобального поражения стратегии Москвы / Фото ТСН

Фактически с того момента в Москве начали подготовку к силовому захвату Украины. Поэтому через 10 лет, когда наше общество уже успело вдоволь наесться реформ и пророссийского движения "рыгов", у захватчиков уже было все готово как минимум к разделу Украины на две части по Днепру.

Во время захвата Крыма, организации так называемой "русской весны" на Донбассе, беспорядков в Одессе, Харькове, Запорожье и Днепропетровске Кремль опирался исключительно на собственную агентурную сеть внутри Украины. Представители так называемых "Молодых регионов", "Русского блока", "Оплота", "Русского единства", "Украинского фронта", и многих других ОО использовали заранее завербованных пророссийски настроенных людей для участия в попытке свержения власти. "Внутренняя кухня" этой вражеской деятельности стала известна благодаря контрразведке СБУ, которая разоблачила агентурную сеть спецслужб России и задокументировала методы ее работы.



Штурм Харьковской ОГА завербованными Медведчуком гражданами в 2014 году / Фото MyKharkov

Впрочем, когда рашистам не удалось полноценно закрепить свои позиции в ряде областей, ячейки многих организаций превратились в террористические группировки. Именно бандиты одной из таких организаций совершили теракт в Харькове. В других регионах деятели занимались подготовкой к диверсиям, срывом мобилизации или сбором информации о передвижении Сил Обороны Украины. Или ехали на оккупированный Донбасс для непосредственного участия в войне.

Медведчук курировал кузницу кадров

Всех таких пророссийских центров могло бы вообще не существовать, если бы не деятельность Виктора Медведчука, ведь их развитием и становлением кум Путина занимался лично.

По данным СБУ, представители созданного им "Украинского выбора" с начала агрессии Москвы искали разнообразные общественные организации, которые можно было бы использовать в рашистских целях.

В целом агенты Кремля подписали договоры о сотрудничестве с 576 общественными организациями из 23 областей нашей страны. Общее количество участников этих ОО на бумаге достигало более 30 тысяч человек.



Медведчук подписывал с лидерами ОО соглашения о финансировании / Фото СБУ

Эти ОО получали большие деньги на развитие и финансирование, создание силовых отрядов, а впоследствии – отпочковывались от Медведчука и начинали собственную жизнь. Естественно, продолжая жить на средства Москвы. Определенное влияние на таких преступников "Украинский выбор" всегда имел, а при необходимости мог привлекать для участия в различных централизованно подготовленных акциях.

По большому счету, россияне вливали деньги в развитие пророссийских ячеек, создавали бандформирования, которые потом могли обеспечивать сами себя. Однако полноценно пролезть в политику и изменить курс евроатлантического развития Украины такие ОО не могли ни в одиночку, ни вместе.

Максимум, на который как-то могли рассчитывать отщепенцы-регионалы и кум Путина – это попадание после выборов 2019-го года в Верховную Раду и получение должностей в различных комитетах. Кроме того, медведчуковские пособники ввели своих агентов в ряде регионов Украины. В частности, на Херсонщине и Запорожье. Те же Ковалев, Сальдо, Балицкий, Стремоусов и другие ярые поклонники "русского мира" являются бывшими представителями пророссийской сети, которую возглавлял кум Путина.



Стремоусов был выходцем из агентурной сети Медведчука / Фото "Суспільне"

Так что при всей неспособности Медведчука осуществить государственный мятеж или пробиться в президенты в ходе выборов, вред нашему государству он причинил просто огромный. Но в целом ставка на путинского агента у Кремля не сыграла от слова совсем. Он представлял своим владельцам радужные отчеты, тогда как не имел шансов добиться успеха.

Суммы, которые Россия выделяла на деятельность "кузницы кадров", несопоставимы с тем, какую выгоду извлек Кремль. Бюджеты всех этих организаций были раздутыми и просто разворовывались. Поэтому россияне, опираясь на искаженные отчеты Медведчука, совершенно не владели реальными данными о возможностях агентурной сети. В Москве думали, что все эти ОО имеют вес в нашем обществе, что украинцы будут рады приходу российской армии и едва ли не сами помогут свергнуть действующую власть. Но ведь реальность оказалась совсем другой.

Хотели захватить Кабмин и похитить руководство Генштаба

Провалилась и работа многочисленных группировок, выращенных и отправленных "Украинским выбором" в свободное плавание. В качестве примера можно привести организации осужденного за попытки свергнуть государственную власть Александра Тарнашинского и его пособника Василия Остафийчука, задержанных СБУ. Остафийчук пока еще подозреваемый в совершении аналогичного преступления. 10 лет заочно получил их российский куратор, бывший советник президента России и полковник ФСБ в отставке Сергей Проходенко.

Эти деятели стояли у истоков антиукраинской деятельности чуть ли не с момента создания "Украинского выбора", были владельцами различных политических и "казацких" общественных организаций, но затем подыскали отдельное финансирование в России.

Смотрите видео с допроса Александра Тарнашинского о финансировании Медведчуком общественных организаций:

Что Остафийчук, что Тарнашинский мечтали превратить Украину в нечто непонятное, похожее на смесь одновременно "совка" и России царских времен. С фактической диктатурой, но под ширмой народовластия. Словом, в головах этих деятелей реальность достаточно дико сочеталась с их выдумками, однако они упорно шли к своей цели.

Эти злоумышленники еще в 2021 году собирались провести так называемое "народное собрание", объявить о создании "новой власти" и поставить Зеленскому ультиматум с требованием передать им государство.



Смета проведения "национального собрания", которое так и не состоялось / Фото СБУ

А на случай, если настоящий президент откажется от такого "обольстительного" предложения, друзья Медведчука собирались захватить власть с помощью собственной карманной армии. Для этого они нашли профессионального вербовщика, уже подбиравшего непосредственных исполнителей преступления.

Аудиоперехват вербовщика и потенциального боевика о планах по захвату правительства, олигархов и руководства Генштаба:

Совершить столь наглую попытку свержения государственного строя Украины Тарнашинский и Остафийчук не смогли по очень банальной причине: кураторы из Москвы просто не смогли вовремя профинансировать этот проект. Так что в украинской спецслужбе решили продолжить следить за фигурантами и документировать их деятельность.

Хотели создать отдельную "республику" на Западе Украины

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, а Медведчук уже находился под следствием, оба злоумышленника быстро сориентировались и решили немного изменить локацию своей деятельности. Мол, рашистская ракета не выбирает, кого убивать, а условный бурят не будет разбираться, стоят ли перед ним российские агенты, так что лучше спрятаться где-то на Западе.

Остафийчук переместился в Ивано-Франковск, где и начал развивать бурную работу. Вместе с приспешником он хотел воспользоваться ситуацией и "отжать" себе какую-то территорию Украины.

Коллаборанты думали, что россияне смогут захватить Киев и большинство территорий нашего государства, но понимали, что на Запад Кремль может и не пойти. Поэтому решили активизировать все контакты, чтобы провести свой "референдум", захватить некоторые населенные пункты своими силами и объявить о создании отдельной "республики", якобы неподконтрольной ни России, ни Украине. Тогда их уже и задержали,

– рассказал 24 Каналу один из работников СБУ.

Выкачивание кремлевских денег продолжается

По состоянию на июнь 2023 года многие ОО с орбиты Медведчука уже прекратили свое существование или "залегли на дно". В основном – из-за отсутствия финансирования и страха наказания. Некоторые деятели переквалифицировались в корректировщиков рашистских обстрелов, другие залегли на "дно" в надежде, что их не привлекут к ответственности за совершенные до полномасштабного вторжения преступления. Однако немало пособников из "Украинского выбора" и его сателлитов уехали в Россию, чтобы продолжить получать зарплаты от Москвы.

К счастью для них, даже при всех своих провалах кум Путина до сих пор сохраняет за собой доступ к потоку денег – под Медведчука создали новое движение под названием "Другая Украина". На что рассчитывают кремлевские захватчики, вкладываясь в беглых маргиналов, сказать сложно. Однако различные политтехнологи, псевдожурналисты и "эксперты" упорно ретранслируют нарративы российской пропаганды и пытаются расшатывать общественно-политическую ситуацию в Украине. При этом какого-либо влияния на украинскую аудиторию новый кремлевский проект не имеет, поэтому деятели просто продолжают обогащаться и выкачивать деньги из российского бюджета без перспективы реальных успехов.