Такое мнение в своем видеоблоге "Право на правду" высказал журналист Дмитрий Гнап. Он заверил, что партию у Медведчука могут отобрать соратники по пророссийскому лагерю.
Читайте блог ОПЗЖ может отречься от кума Путина: соратники Медведчука готовятся порвать его на куски
"Они уже поняли, что Медведчук – это политический пузырь, который громко лопнул после первых серьезных проблем, а потому можно его добить и разделить между собой остатки его политического влияния", – сказал Гнап.
Он добавил, что в самой ОПЗЖ начался раскол сразу после введения санкций СНБО.
Большая часть партии вскоре может отречься от кума Путина, как токсичного и бесперспективного персонажа, а переориентироваться на другого лидера – Юрия Бойко,
– заметил журналист.
Смотрите блог Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 23 мая 2021: видео
Подозрение Медведчуку: коротко
- Виктору Медведчуку объявили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
- Уже через 2 дня – 13 мая – ему избрали меру пресечения.
- Медведчук находится под домашним арестом, а также на него надели электронный браслет.
- Накануне в доме пророссийского политика пытались провести обыски.