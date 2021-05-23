Такое мнение в своем видеоблоге "Право на правду" высказал журналист Дмитрий Гнап. Он заверил, что партию у Медведчука могут отобрать соратники по пророссийскому лагерю.

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"Они уже поняли, что Медведчук – это политический пузырь, который громко лопнул после первых серьезных проблем, а потому можно его добить и разделить между собой остатки его политического влияния", – сказал Гнап.

Он добавил, что в самой ОПЗЖ начался раскол сразу после введения санкций СНБО.

Большая часть партии вскоре может отречься от кума Путина, как токсичного и бесперспективного персонажа, а переориентироваться на другого лидера – Юрия Бойко,

– заметил журналист.

Смотрите блог Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 23 мая 2021: видео

Подозрение Медведчуку: коротко