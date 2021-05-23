Таку думку у своєму відеоблозі "Право на правду" висловив журналіст Дмитро Гнап. Він запевнив, що партію у Медведчука можуть відібрати соратники по проросійському табору.
Читайте блог ОПЗЖ може зректися кума Путіна: соратники Медведчука готуються порвати його на шматки
"Вони вже зрозуміли, що Медведчук – це політична бульбашка, яка гучно луснула після перших серйозних проблем, а тому можна його добити і розділити між собою залишки його політичного впливу", – сказав Гнап.
Він додав, що в самій ОПЗЖ почався розкол одразу після введення санкцій РНБО.
Більша частина партії незабаром може зректися кума Путіна, як токсичного і безперспективного персонажа, а переорієнтуватися на іншого лідера – Юрія Бойка,
– зауважив журналіст.
Дивіться блог Дмитра Гнапа "Право на правду" за 23 травня 2021: відео
Підозра Медведчуку: коротко
- Вікторові Медведчуку оголосили про підозру про держзраду та замах на розграбування національних ресурсів.
- Вже через 2 дні – 13 травня – йому обрали запобіжний захід.
- Медведчук перебуває під домашнім арештом, а також на нього одягнули електронний браслет.
- Напередодні у будинку проросійського політика намагалися провести обшуки.