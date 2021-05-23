Таку думку у своєму відеоблозі "Право на правду" висловив журналіст Дмитро Гнап. Він запевнив, що партію у Медведчука можуть відібрати соратники по проросійському табору.

Читайте блог ОПЗЖ може зректися кума Путіна: соратники Медведчука готуються порвати його на шматки

"Вони вже зрозуміли, що Медведчук – це політична бульбашка, яка гучно луснула після перших серйозних проблем, а тому можна його добити і розділити між собою залишки його політичного впливу", – сказав Гнап.

Він додав, що в самій ОПЗЖ почався розкол одразу після введення санкцій РНБО.

Більша частина партії незабаром може зректися кума Путіна, як токсичного і безперспективного персонажа, а переорієнтуватися на іншого лідера – Юрія Бойка,

– зауважив журналіст.

Дивіться блог Дмитра Гнапа "Право на правду" за 23 травня 2021: відео

Підозра Медведчуку: коротко