Троянский конь Кремля – кум Путина Виктор Медведчук оказалася намного более влиятельным, чем казалось по сей день. Он теперь партнер Коломойского в "1+1". Они вместе питаются насаждать в Украине сюжеты русской пропаганды.

Після того, як дружина політика Оксана Марченко подала декларацію про доходи, став зрозумілим масштаб імперії Медведчука. Детальніше про це – у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

Читайте также Повернення Медведчука: лобіст Кремля знову при владі – до чого тут Порошенко

Як виявилося, спрут Медведчука поширюється не лише на звиклі вже телеканали 112, NewsOne та ZIK, які при всьому бажанні так і не стали рейтинговими. Він виявився акціонером флагмана українського телебачення – каналу "1+1".

При чому, схоже, це стало новиною для власника каналу Ігоря Коломойського, який сказав, що вперше про це чує – і донедавна його партнером був лише Григорій Суркіс з часткою 25%. Але, схоже, саме Суркіс і продав офіційно частину свого пакету Медведчуку.

Що відомо про вплив Медведчука на 1+1

Про негласний вплив Медведчука на канал "1+1" говорили ще в 1990-х роках, коли каналом володіли його засновники – Олександр Роднянський та Борис Фуксман.

Одним з перших рупорів Медведчука на тогочасному "1+1" був журналіст В'ячеслав Піховшек. Подейкують, що тоді Медведчук взамін на прикриття в питанні ліцензій нав'язав своїх людей як "смотрящих".



В'ячеслав Піховшек / Фото ЛІГА.net

Сам Коломойський вкрай негативно відгукувався про Медведчука. В інтернеті є записи телефонної розмови людей з голосами, схожими на Коломойського, та молодшого з братів – Ігоря Суркіса за період Революції Гідності.

І Коломойський в притаманній манері питає Суркіса, чи вже дісталися протестувальники до будинку Медведчука, і чи не треба їм допомогти, встановивши вказівники стрілочками, як у грі "козаки-розбійники".

Що ж сталося? Як так виявилося, що Коломойський тепер має Медведчука серед своїх партнерів у медіа?

Адвокат Медведчука заявив, що ще у 2012 році його офшорна компанія "Бересінтіо Інвестментс Лтд" купила іншу компанію, що має третину акцій третьої офшорки "Болвік Венчуріз Лтд", яка опосередковано володіє частками телеканалу "1+1" і телеканалу ТЕТ.

Роль Оксани Марченко

Щоб не плутати далі назвами фірм-"пустишок", підіб'ю сухий підсумок: офіційно Оксана Марченко на сьогодні володіє 8,22% акцій телеканалу "1+1" і 8,17% акцій телеканалу ТЕТ.

Але це не просто "портфельні інвестиції" з метою отримання прибутку, як мало бути в цивілізованому світі. Фактично, це важіль впливу Медведчука на інформаційну картинку, яку бачить вся країна, а далі – вплив на мізки виборців.

І спочатку прояви Медведчука були достатньо непомітні: так, його дружина Оксана Марченко у 2018 році неочікувано взяла участь у шоу "Танці з зірками".



Оксана Марченко і Дмитро Чаплін / Фото "1+1"

Зокрема, її поява супроводжувалася скандалом – проти запрошення Марченко виступили журналісти "ТСН", звинувачуючи телеведучу в проросійських поглядах.

Про що йшлося у зверненні журналістів "ТСН"? Цитую: "Ми, журналісти Телевізійної служби новин, дізналися про те, що в найближчому сезоні шоу "Танці з зірками" на "1+1" може взяти участь Оксана Марченко. Ми не поділяємо це рішення керівництва каналу і засуджуємо появу в телевізійному ефірі особи, яку пов'язують близькі стосунки з президентом Російської Федерації Путіним.



Чоловік Марченко, Віктор Медведчук, неодноразово робив проросійські заяви, зокрема, нібито про те, що в Україні триває не зовнішня агресія, а громадянська війна. Подружжя жодного разу за роки війни не засудило російську агресію на Донбасі та анексію Криму". Ми не поділяємо це рішення керівництва каналу і засуджуємо появу в телевізійному ефірі особи, яку пов'язують близькі стосунки з президентом Російської Федерації Путіним.Чоловік Марченко, Віктор Медведчук, неодноразово робив проросійські заяви, зокрема, нібито про те, що в Україні триває не зовнішня агресія, а громадянська війна. Подружжя жодного разу за роки війни не засудило російську агресію на Донбасі та анексію Криму".

Тоді, у 2018 році, це звернення підписали майже 40 журналістів, зокрема, й Ольга Кошиленко, Соломія Вітвіцька, Дмитро Фурдак, Ольга Кашпор.

І показово, що тоді серед підписантів не було Олександра Дубінського та Ольги Василевської – майбутніх депутатів, які через 2 роки будуть активно брати участь у просуванні вигідної Медведчуку політичної адженди.

Обратите внимание Скандал навколо "1+1": і тут кум Путіна Медведчук?

Як би там не було, Марченко так само неочікувано, як прийшла, так і знялася зі змагань. Офіційно – з медичних міркувань. А реально, як кажуть, побоюючись програти.

Зміни у відносинах Медведчука й Коломойського

За два роки багато чого змінилося. Коломойський помирився з Медведчуком, а журналісти "ТСН" більше не протестують від усвідомлення того факту, що частково роботою їх забезпечує Марченко.

А Коломойському, якого тепер розслідують в США та під тиском іноземних партнерів витравлюють з "Приватбанку" та "Центренерго", тепер подобається антизахідна риторика Медведчука.

До того ж, фактично, відбувається обмін інформаційними меседжами у каналу "1+1" з медіахолдингом Медведчука.



Хто контролює українські телеканали / Інфографіка 24 каналу

Це проявляється у різному. Так, на каналах Медведчука постійно присутні депутати з групи Коломойського – зокрема, Дубінський, який просуває антизахідний, антиєвропейський та олігархічний порядок денний для України.

Крім того, в останні місяці "1+1" все активніше просуває ідеологічні темники Кремля. Так, один з ефірів "Право на владу" був присвячений записам Деркача, де п'ятий президент Порошенко та ексвіцепрезидент США Джо Байден обговорюють зміну генпрокурора Шокіна.